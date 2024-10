Meta avoue utiliser les données captées par ses lunettes Ray-Ban pour entraîner ses IA

Meta a récemment confirmé qu'elle utilise les données des utilisateurs nord-américains des lunettes « intelligentes » Ray-Ban pour entraîner ses intelligences artificielles (IA), à condition que les fonctionnalités IA des lunettes soient activées. Ce processus inclut l'analyse des images et vidéos capturées, dès qu'elles sont partagées avec Meta AI. En revanche, pour les utilisateurs européens, l'utilisation des données reste floue en raison des restrictions imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Lors du Meta Connect 2024, l'entreprise a présenté plusieurs améliorations pour ses lunettes Ray-Ban, telles que la traduction en direct, la gestion des rappels, le traitement vidéo en temps réel, et des intégrations avec des services comme Amazon Music ou Audible. Une des fonctionnalités les plus notables est la capacité des utilisateurs à interagir avec les lunettes en posant des questions sur ce qu'ils voient, grâce à l’analyse d’images en temps réel.

Toutefois, un point soulevé est la question de la confidentialité et de l’utilisation des données pour entraîner les IA. Meta a confirmé que, dans les pays où l'IA multimodale est disponible (actuellement aux États-Unis et au Canada), les images et vidéos partagées avec Meta AI sont utilisées pour l'amélioration des modèles IA, conformément à sa politique de confidentialité. En revanche, ces données ne sont pas utilisées tant que l’utilisateur n’active pas explicitement les fonctionnalités IA des lunettes.

En Europe, le RGPD impose des restrictions plus strictes. Meta a choisi de ne pas déployer immédiatement ses modèles multimodaux dans cette partie du monde, en invoquant l'« imprévisibilité de l'environnement réglementaire européen ». Le RGPD avait déjà contraint Meta à restreindre l’utilisation des données de Facebook et Instagram pour l'entraînement de ses IA. Enfin, bien que l’IA ne soit pas encore pleinement active sur les lunettes en Europe, Meta a mis à jour sa politique de confidentialité concernant les commandes vocales des lunettes Ray-Ban. Celle-ci mentionne que les transcriptions et enregistrements vocaux, si activés par l'utilisateur, pourraient être utilisés pour améliorer les produits Meta grâce à l’apprentissage automatique et à des examens humains.

Meta n'a pas encore répondu à de nouvelles sollicitations pour clarifier davantage sa position et ses intentions en matière de gestion des données en Europe mais ce n'est qu'une question de temps car il semble difficile à Meta de se couper du marché européen en offrrant pas tout le potentiel de ses produits à ses clients.