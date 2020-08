Facebook Connect : la prochaine conférence VR/AR datée, et ça ne parlera pas que d'Oculus

Il y a du changement du côté de chez Oculus, alors que Facebook veut visiblement capitaliser sur ce fleuron de l'industrie de la réalité virtuelle pour étendre l'importance de sa marque. Il sera ainsi obligatoire d'avoir un compte Facebook pour se connecter à un appareil Oculus d'ici 2023, voire dès la fin d'année pour les nouveaux clients.



Dans la même idée, la conférence annuelle Oculus Connect va devenir le Facebook Connect à l'occasion de sa septième édition, afin de parler des initiatives VR et AR de Facebook au sens large, et plus seulement celles de la branche Oculus. Le premier Facebook Connect aura ainsi lieu le 16 septembre 2020, et permettra de « suivre les présentations des experts Facebook et de l'industrie de la VR afin de découvrir les dernières innovations dans le domaine, et participer à des sessions immersives ». Les bruits de couloirs veulent forcément que l'Oculus Quest 2 soit introduit à cette occasion.

Dans le même temps, l'unité Facebook AR/VR change aussi d'intitulé, pour devenir Facebook Reality Labs.

Facebook annonce également un nouveau nom pour l'équipe Facebook AR/VR - Facebook Reality Labs (FRL) – afin de mieux représenter le travail des équipes dédiées à la création de la prochaine plateforme numérique qui aura pour but d'aider ses utilisateurs à rester connectés. Le FRL était auparavant le nom de la division de recherche de l'équipe AR/VR, composée d'équipes ayant contribué à positionner Facebook Reality Labs à la tête des dernières innovations en matière d'AR/VR. Ces équipes, dirigées par le scientifique Michael Abrash, poursuivront leurs travaux sous le nom de FRL Research.

