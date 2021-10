Connect 2021 : suivez la conférence Facebook en notre compagnie via notre restream ce soir dès 18h30

Ce soir, Facebook organise sa grand-messe annuelle et, même si aucune information n'a encore officiellement filtré, il semblerait que le géant américain annonce au moins deux nouveaux casques de réalité virtuelle, un Oculus Quest Pro et une évolution mineure de l'actuel Oculus Quest 2. Au programme, il devrait aussi y avoir des annonces logicielles, un calendrier de sorties des produits et services AR/VR avec un focus sur le métavers selon « saint-Facebook », Horizon, et l'annonce d'un changement de nom pour la maison mère de Facebook.

Côté rumeurs et leaks, il faut bien reconnaître que Facebook a mieux géré cette année que lors du précédent Facebook Connect où tout avait fuité bien avant la conférence. À ce jour, seules quatre vidéos officielles de présentation sont apparues, comme par magie d'ailleurs, sur le site d'Oculus en ce début de semaine. Cette fuite, certainement organisée par le service communication de Mark Zuckerberg, en laisse juste assez voir pour donner envie d'en savoir plus sans pour autant donner les éléments essentiels : le nom du produit, son véritable aspect, etc. Difficile d'imaginer une vidéo promotionnelle « normale » sans ces éléments, non ? À noter, si Andrew Bosworth, vice-président de Facebook, a plusieurs fois précisé qu'il ne devrait pas y avoir de sortie physique d'un Quest Pro cette année, il n'a rien dit au sujet d'un éventuel remplaçant au Quest 2 256 Go. Quoi qu'il en soit, nous avions organisé un live pour parler de toutes ses prospectives et le replay est sur notre chaîne YouTube.

Autre point de détail notable, l'évènement que nous nommons tous Facebook Connect et dont le nom avait remplacé l'année dernière celui d'Oculus Connect, se nomme maintenant seulement Connect 2021. La disparition de la marque Oculus dans le titre marquait le début de l'élargissement à la réalité augmentée et d'une vision plus large de la réalité virtuelle, mais la disparition de celle de Facebook ne peut que confirmer la volonté du géant américain de changer de nom et de ne plus associer et limiter cette partie de son activité au seul réseau social. Nous aurons sans doute plus d'informations à venir ce soir vu que c'est Mark Zuckerberg en personne qui va ouvrir le bal à 19h00.

Nous vous invitons à découvrir « le futur de la VR et de l'AR » en compagnie de notre spécialiste maison ci-dessous ou sur notre chaîne YouTube dès 18h30 pour un pré-show de 30 minutes histoire de bien faire le point avant de découvrir ce qui va être réellement annoncé.

