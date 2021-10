RUMEUR Oculus Quest Pro : quatre vidéos promotionnelles en fuite montrent à quoi ressemblerait le nouveau casque VR de Facebook

La conférence de Facebook est prévue le 28 octobre prochain à 19 heures et vous pourrez d'ailleurs la suivre en notre compagnie sur notre chaîne YouTube. Même si Mark Zuckerberg et Andrew Bosworth avaient promis, juré, craché qu'il n'y aurait pas de nouveau Quest cette année, nous avons déjà eu droit au remplacement de l'Oculus Quest 64 Go par une version 128 Go facturée au même prix. Certaines rumeurs laissent d'ailleurs penser que l'actuel modèle 256 Go pourrait se voir remplacé par une nouvelle version sobrement surnommée Quest 2+. De plus, les leaks au sujet d'une potentielle sortie d'un modèle Pro du Quest se font de plus en plus pressantes. Certes, même si son officialisation se fait cette semaine lors de cette conférence, sa sortie commerciale ne sera pas pour autant faite dans la foulée.

Aujourd'hui, c'est Bastian (Basti64) qui a balancé sur son compte Twitter pas moins de quatre vidéos promotionnelles mettant en scène les nouvelles fonctionnalités du non-annoncé Oculus Quest Pro. Il crédite cette trouvaille à Samulia qui aurait trouvé celles-ci dans les entrailles d'un firmware. La première chose à noter c'est que ce nouveau casque ressemble plus à des lunettes VR qu'à un casque à proprement parler. De fait, il devrait être beaucoup plus léger et agréable à porter.

La première vidéo montre une jeune femme en train de se choisir un avatar en le personnalisant à souhait. Jusqu'ici, rien de bien surpremant mais ensuite, il est montré que celui-ci reproduit précisement les mouvements du corps de l'utilisatrice et ce suivi du corps et du visage est l'une des rumeurs tenaces depuis quelques semaines au sujet du Quest Pro. Il est même supposé qu'il faudrait un miroir pour que cela puisse suivre les mouvements du corps. À suivre.

La seconde vidéo met en avant le travail collaboratif et laisse entrevoir deux personnes en train de concevoir un projet l'une avec l'aide du tracking des mains et l'autre avec les nouveaux contrôleurs qui n'ont plus l'anneau qui équipait ceux des Oculus Rift et Quest précédents. À noter, il est ici utilisé à la manière d'un stylo comme dans Horizon Workrooms actuellement.

La troisième apporte des précisions sur les contrôleurs avec la présence d'une station de recharge sans fil. L'absence anneau semble alléger les contrôleurs et surtout semble les rendre plus naturel à utiliser. Comme actuellement, il est possible d'utiliser un clavier réel tout en restant dans la réalité virtuelle pour "voir" et concevoir son projet.

Enfin, la dernière vidéo revient sur le jeu vidéo et montre deux joueuses en train de s'affronter à Beat Saber sans contrôleurs alors qu'un troisième joueur est accueilli via une bulle et un simple appui du doigt sur celle-ci. Vient ensuite la fonctionnalité qui tue avec, à priori du moins, la possibilité de changer d'application à la volée avec un simple geste du bras.

Bien sur, il n'y a aucun commentaire officiel de la part d'Oculus ou Facebook mais si vous doutez de la véracité de ces vidéos, vous pouvez les récupérer directement sur le site Oculus.com en ajoutant un « .mp4 » au nom du fichier téléchargé (liens vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3 et vidéo 4). Encore merci à Bastian pour avoir partagé les trouvailles de Samulia. Il n'a plus qu'à attendre le 28 octobre pour en savoir plus à moins que d'autres leaks ne suivent...

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous préfèrerez sans doute attendre le 28 octobre avant de craquer pour un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.