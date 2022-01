RUMEUR sur les Oculus Quest Pro et Quest 3 : uOLED, Mini-LED, lentille, définitions, processeur, périodes de sortie, prévision de vente...

Meta Cambria (Q2 2022) comprendra des écrans MiniLED. Objectif de vente de 3 millions d'unités au cours de sa première année.

Quest 3 devrait inclure uOLED. Meta a signé un accord pour construire des lignes de production pour ces écrans avec Changxin Technology

Même si Qualcomm Snapdragon XR3 devrait être disponible fin 2023 :

Meta is hoping to have their own silicon design ready for Quest 3. And not rely on a SoC that all smaller XR players will use. Mainly with a focus on a GPU that is better designed for VR loads

Connect 2023 announce/release soon after