Oculus Quest 2 128 Go : annoncé, officialisé par Top Achat puis retiré de la vente... Facebook reste muet !

Comme nous vous l'expliquions ce matin ici, une nouvelle référence d'Oculus Quest 2 était apparue sur les sites LDLC et Top Achat. En effet, le nouveau modèle affiché était une version proposant 128 Go de mémoire de stockage contre 64 Go habituellement. Ne trouvant pas trace de cette même référence ailleurs et ces deux sites appartenant au même groupe, nous avions alors logiquement supposé que cela pouvait être une erreur de mise en ligne tout en gardant la porte ouverte vers une possible nouvelle version, aussi illogique que cela pouvait nous paraître.

Une histoire épisodique !



Eh bien, comme vous le voyez, ci-dessous, grâce au tweet de Top Achat en réponse à notre demande de précision, l'information a été vérifiée avec comme précision que le modèle avec 64 Go de mémoire a été abandonné pour être remplacé - dès le 20 juillet - par un modèle identique, mais avec deux fois plus de capacité de stockage. Notons quand même que cette information n'a toujours pas été validée par Facebook et que l'Oculus Quest 2 128 Go n'est encore disponible nulle part ailleurs. Pour autant, à ce moment-là, la certitude de la disponibilité et de l'existence de ce nouveau casque VR Oculus n'était plus remise en doute.

Du coup, j'ai vérifié, ce n'est pas une erreur, ni une fuite. Il a été mis en ligne sur le site le 6 juillet 2021 à 0h01 suite à la levée de la NDA.



Le modèle en 64Go passe en rupture définitive, le modèle 128Go le remplace :) — TopAchat (@TopAchat) July 9, 2021

Mais voilà, depuis, il semble qu'il y ait de la tension dans l'air avec Facebook, car les fiches de l'Oculus Quest 2 128 Go ont été retirées des deux sites en question sans plus de détails. Le compte Twitter officiel de Top Achat est passé en mode « Pas de commentaires », quant à celui de LDLC, il n'a jamais donné suite à notre demande. Bref, malgré une officialisation faite par le CM de Top Achat après vérification du NDA (document indiquant les conditions de publication, comme la date d'embargo), il semble bien que la mise en ligne de cette fiche produit n'aurait pas dû se faire. Cela doit chauffer du côté de la direction du groupe propriétaire des deux sites.

L'absence de réponse de Facebook est assez habituelle dans ce genre de situation, le géant américain ne communiquant que sur des bases bien établies et préparées. Il en est de même pour des boîtes comme Sony ou Nintendo qui manient le « No Comment » avec facilité. Quoi qu'il en soit, il est maintenant difficile de nier l'existence de ce nouveau modèle et de la disparition du 64 Go à son profit tant les précisions données ont été claires. La question est plutôt de savoir pour quand cette annonce était normalement prévue. Les deux magasins en ligne semblaient avoir des stocks vu que les livraisons étaient annoncées à partir du 12 juillet prochain (lundi). En même temps, annoncer le remplacement d'un modèle par un autre avec plus de stockage au même prix est un frein immédiat aux ventes du premier et il semble logique d'attendre que les stocks soient au plus bas avant d'annoncer une telle chose. Ce 9 juillet était-il une date prévisionnelle de mise en vente à laquelle Facebook aurait renoncé vu un stock encore trop gros de modèles 64 Go et ce sans que les deux sites français n'en soient informés ? Pourquoi pas ? Bref, le géant américain doit être en mode crise pour essayer de trouver une sortie tête haute de cette problématique.

À moins que tout ceci ne soit réellement qu'une erreur de stagiaire, bien sûr...

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous lire notre test de l'Oculus Quest 2 ici et ensuite vous l'offrir chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour un prix démarrant à 349,99 €.