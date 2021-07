Oculus Quest 2 128 Go : une preuve en photo de son existence fait encore plus monter la pression !

Nous avons été les premiers à vous parler de l'existence d'une nouvelle version d'Oculus Quest 2 équipée de 128 Go de mémoire. C'est grâce à une mise en ligne précoce de la part de Top Achat et LDLC que nous avons pu avoir cette information totalement inattendue. Vous pouvez d'ailleurs lire notre article sur le sujet ici ou bien regarder la vidéo que nous avons publiée sur notre chaîne YouTube ici.

Depuis, Facebook reste dans un mutisme absolu et ignore complètement cette révélation dont la véracité est pourtant difficile à nier. Pour rappel, à notre demande, le CM de Top Achat avait confirmé que ce n'était pas une erreur et que la publication de la fiche produit avait été faite dans le respect total du NDA (embargo pour simplifier). En clair, avec une telle précision, il est impossible de penser que ce produit n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont deux photos de la boîte du casque VR avec 128 Go de mémoire qui ont été publiées. C'est sur le forum Reddit que celles-ci ont été mises en ligne et vous pouvez les voir ci-dessous.

Ces photos semblent réelles et ne paraissent pas modifiées pour essayer de créer le buzz. De toute façon, véridiques ou pas, cela n'enlève pas que l'évidence d'une arrivée prochaine d'un modèle 128 Go se fait clairement sentir. En effet, les stocks des modèles 64 Go en ligne sont soit à zéro, soit leur référence a carrément disparu. Plus clair comme message subliminal, tu meurs. Quand ? La date idéale pourrait bien être au mois de septembre lors du prochain Facebook Connect, mais rien n'empêche le géant américain de le sortir avant pour limiter la casse quant au report d'achat créé par ce leak. Wait & See!

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, et que le modèle 256 Go vous fait de l'oeil, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 449,99 €.