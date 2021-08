Oculus Quest 2 : comment se faire offrir gratuitement une protection en silicone pour éviter les allergies à la mousse

Vous le savez sans doute, l'Oculus Quest 2 est équipé d'une protection faciale (Facecover) avec une mousse qui, chez certains, cause des rougeurs voire, plus rarement, des réactions allergiques. Facebook prend ce problème très au sérieux depuis qu'il a été remonté et échangeait gratuitement, jusqu'à ces derniers jours, ce dernier contre un modèle de la marque VR Cover d'une valeur de 30 €. Pour l'obtenir, il suffisait d'en faire la demande en expliquant que cela nous causait des allergies ou bien que nous avions peur que cela arrive. Cette démarche était relativement simple et nous l'avions expliquée ici.

Mais voilà, la firme américaine vient de prendre une décision radicale en retirant tous les casques VR autonomes de la vente jusqu'au 24 août prochain pour pouvoir y glisser une protection en silicone qui s'enfile par-dessus la mousse d'origine et règle ainsi ce problème. Au passage, les Oculus Quest 2 64 Go seront remplacés dans les rayons par une version avec 128 Go de stockage. Tous les nouveaux acheteurs n'auront donc plus de souci de rougeurs ou d'allergie, mais ils transpireront un peu plus au contact du silicone. Il faudra donc maintenant passer à la caisse si vous voulez avoir un bon Facecover en similicuir (PU) de chez VR Cover.

Comment demander ma protection faciale gratuite ?

Vous devriez déjà avoir reçu un e-mail avec comme objet « AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT : Protection faciale amovible Quest 2 en mousse ». Si ce n'est pas le cas, cliquez ici, vous accèderez à sa version web.

Dans le courriel, ou dans sa version web, il y a un lien dans une bulle bleue qui pointe directement sur : « Allez à mes appareils » et il faut cliquer dessus (1) ;

Si ce n'est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Oculus (2 et 3) ;

Si vous êtes éligible à l'offre, vous aurez un bouton « Demander la housse en silicone ». Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas concerné par cette offre ou que vous avez déjà fait la demande ;

Remplissez le formulaire avec vos coordonnées et en cochant l'option « J'utilise la protection faciale fournie avec mon Quest 2 » si c'est le cas ou « J'utilise l'une des protections faciales fournies avec l'accessoire Fit Pack » si vous avez acheté celui-ci (5). Cliquez sur « Envoyer » ;

Le message « Merci » s'affiche avec votre numéro de commande. Cliquez sur « Voir ma commande (7) ;

Le récapitulatif de votre commande s'affiche et le délai de livraison affiché au moment de l'écriture de ce tutoriel est de quatre semaines (8).

Vous n'avez plus qu'à patienter et d'ici fin août, la fameuse protection en silicone devrait arriver dans votre boîte aux lettres. Notez bien que c'est une housse en silicone médical qui viendra se mettre par-dessus la mousse et non une protection complète qui vous sera livrée, même si la photo sur le site d'Oculus est un peu trompeuse. Vous trouverez d'ailleurs la version VR Cover de cette protection ici.

