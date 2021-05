Oculus Quest 2 : comment obtenir sa facecover VR Cover gratuitement et sans mentir ?

Depuis plusieurs mois, Facebook est au fait que la Facecover installée sur les Oculus Quest 2 provoque des irritations plus ou moins prononcées chez certains utilisateurs. Nous vous en avions parlé dès le début, avant même qu'une procédure officielle ne se mette en place et malgré quelques soucis de douanes finalement tous pris en charge par Oculus, vous avez déjà été nombreux à profiter de cet échange gracieux. Le service après-vente de la marque assurait parfaitement jusqu'à ce jour ce remplacement, à condition que vous soyez touchés par ce problème (et sans vraiment le vérifier en pratique). Il faut dire que l'interface faciale de remplacement est celle de VR Cover, soit ce qui se fait de mieux actuellement et que la tentation de se la faire offrir pour économiser 30 € était plus que tentante, allergique ou pas.

À partir d'aujourd'hui, la procédure est encore simplifiée et il n'est plus utile de se plaindre d'une quelconque rougeur pour procéder à un échange. En effet, la page des conditions d'éligibilité a été mise à jour et il suffit maintenant d'en faire la demande sans plus de blabla inutile. Pour y avoir droit, il faut cependant que votre casque ait été fabriqué avant le 4 janvier 2021 et que son numéro de série respecte ces critères :

Les cinq premiers caractères doivent être « 1WMVR » ou « 1WMHH » ;

Le quatrième à partir du dernier caractère est « 0 » (zéro).

Pour trouver votre numéro de série, vous avez plusieurs options (ne pas prendre celui sur la boîte, il n'est pas forcément le bon) :

Sur votre application Oculus dans votre smartphone :



Cliquez sur paramètres (1) puis lisez le numéro de série (2) Cliquez sur paramètres (1) puis lisez le numéro de série (2)

En déclipsant la sangle du côté gauche (et avec de bonnes lunettes) :



Prenez le casque du côté gauche (1), déclipsez la sangle en tirant d'un coup sec (2) puis lisez, mais c'est écrit avec des pattes de mouche. Prenez le casque du côté gauche (1), déclipsez la sangle en tirant d'un coup sec (2) puis lisez, mais c'est écrit avec des pattes de mouche.

Sur l'application Oculus de votre PC si vous jouez avec des jeux PC VR et que vous l'avez installée.







Ouvrez l'application Oculus sur votre PC, cliquez sur « Matériel » (1) puis sur le deuxième menu où il est écrit Oculus Quest 2 (2) et lisez le numéro de série (3)

Si jamais votre casque n'est pas dans les critères prérequis, mais que vous ressentez quand même des démangeaisons ou des rougeurs, vous pouvez quand même demander un changement de Facecover, mais il faudra sans doute le démontrer avec des photos. À voir, maintenant que la procédure est plus ouverte, si Oculus restera aussi souple sur les conditions d'obtention. À suivre.

