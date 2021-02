Oculus Quest 2 : dois-je payer les frais demandés par les douanes et UPS pour récupérer mon interface faciale de remplacement ?

Depuis quelques semaines, Oculus, qui appartient à Facebook pour rappel, est confronté à une problématique assez conséquente due à la qualité des mousses qui équipe l’interface faciale des Oculus Quest 2. Effectivement, cette dernière provoque des rougeurs chez de nombreux internautes et le constructeur n’a pas tardé à réagir en proposant, à tous ceux qui sont touchés, un échange gracieux avec un autre modèle de facecover issu de chez un accessoiriste bien connu, VR Cover. Il semblerait qu'un nouveau modèle de celui d’origine puisse être fourni, mais nous n'avons encore personne qui nous a signalé sa réception.

Mais voilà, si la bonne volonté du constructeur est là, il y a malheureusement des réalités économiques qui parfois viennent pourrir les meilleures intentions du monde. En effet, si les envois de la part d'Oculus partent souvent de République d'Irlande (toujours membre de l'Union Européenne contrairement à l'Irlande du Nord), les VR Cover, eux, partent des Etats-Unis. Dans notre cas, ce sont les douanes françaises qui, voyant sans doute beaucoup de colis passer, ont saisi le dossier et taxent sans ménagement tous les colis concernés par cette procédure de SAV et dont le contenu n'est pourtant pas une marchandise achetée, mais bien un échange gratuit. Taxer quelque chose qui est facturé zéro euro, il faut croire que les douanes savent le faire sans complexes et, malheureusement, c'est tout aussi légal que cela nous parait injuste. Comment ? Pour rappel, les produits en provenance de pays en dehors de la Communauté Européenne sont taxés à 25 % sur la valeur du produit additionnés aux frais de port auxquels s'ajoutent 15 euros de frais de dossier. Cette somme est prélevée par le transporteur (ici UPS) lors de la livraison. Ce sont donc 31 euros qui sont demandés aux destinataires, ce qui laisse penser que cet envoi est donc estimé par nos fonctionnaires à 64 euros (sans doute les frais de port, voire l'addition de ceux-ci avec la valeur estimée du produit neuf).

Alors que faire ? Payer ou ne pas payer ? Les deux, mon capitaine, Oculus gère la problématique et prend les frais à sa charge quoi qu'il en soit. Dans le premier cas, cela passera par un avoir sur votre compte Oculus, dans l'autre, le constructeur se chargera de payer le transporteur avant votre livraison. Dans les deux cas de figure, il faut faire remonter l'information à Oculus via le ticket de support que vous avez ouvert pour demander le remplacement. Encore une fois, et nous l'avons éprouvé plus d'une, le service après-vente d'Oculus démontre que le client est sa priorité et nous ne pouvons que saluer son efficacité globale. Pourvu que cela continue ainsi...

Note : cet article est une remontée d'expérience auprès de nombreux membres de notre communauté VR que nous avons conseillés et suivis dans cette histoire. Nous les remercions de nous avoir fait confiance et de leurs retours quant à ce qui est finalement arrivé. Nous avons aussi longuement parlé avec le service comptabilité d'UPS qui nous a confirmé le fondement de la procédure et surtout que les frais de dossier n'étaient pas de leur fait.