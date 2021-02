Oculus Quest 2 : VR Cover annonce un retour en stock de ses accessoires, ne loupez pas l'occasion !

VR Cover fabrique, depuis 2014, des accessoires pour les casques de réalité virtuelle et s'est forgé une bonne réputation avec ses interfaces faciales bien plus agréables et hygiéniques que celles livrées en standard. Depuis la sortie de l'Oculus Quest 2, le fabricant enchaîne les ruptures de stock tellement la demande est forte. Aujourd'hui, il est annoncé une remise en stock de ses classiques adaptés pour le nouveau casque de Facebook.

Facial Interface & Foam Replacement Set for Oculus Quest 2 (Dark Grey & Black)

Un ensemble de couleurs gris foncé et noir, deux coussins facials en mousse gris clair et un protège-nez en silicone. Ils offrent un moyen rapide d'améliorer le niveau d'hygiène et de confort. Il est livré en standard avec deux mousses faciales en mousse de cuir (une plus épaisse que l'autre) et un cache-nez en silicone qui empêche la lumière de passer, évite à une partie de l'air chaud de remonter et de venir faire de la buée sur les lentilles. Le produit n'est pas compatible avec l'entretoise pour les porteurs de lunettes.

Silicone Cover for Oculus Quest 2 - 14 € (Dark Grey, Grey, Magenta, Mint, Orange et Red)

Cette protection en silicone vient se placer sur la mousse originale et ainsi la protéger de la transpiration, mais aussi de l'usure inévitable due au frottement. Moulante et antidérapante, elle est idéale en termes d'hygiène si vous avez à partager votre casque avec des amis pendant vos sessions de jeu. Elle se nettoie facilement avec une lingette virucide ou du savon et de l'eau. Ce produit est fabriqué à partir de silicone de qualité médicale de haute qualité. Le silicone huilé pouvant provoquer des réactions cutanées indésirables, VR Cover a utilisé une version non huilée pour qu'il soit hypoallergénique.

VR Cover for Oculus Quest 2 (protection faciale en coton x2) - 19 €

Protection en coton s'ajoutant par-dessus la mousse d'origine. Pratique, pas cher, lavable.





Elite Headstrap Foam Pad for Oculus Quest 2 (Dark Grey) - 19 €

Le coussin en mousse Elite Headstrap se fixe à l'arrière du serre-tête pour amortir votre tête et améliorer le confort et l'ergonomie. Cela rend également le casque plus ajusté et plus stable. Livré en cuir PU lavable pour un nettoyage facile

Halo Controller Protector for Oculus Quest 2 - Light Grey - 15 €

Protégez les anneaux de vos contrôleurs des chocs et des rayures grâce aux protecteurs halo. Ils sont faciles à installer et s'adaptent parfaitement aux anneaux, car ils sont spécialement conçus pour les contrôleurs tactiles Oculus Quest 2 . Ils sont conçus avec de grands trous, de sorte que le suivi n'est pas affecté. Pour nettoyer les protecteurs, il suffit de les essuyer ou de les laver à la main avec du savon et de l'eau.





Controller Grips for Oculus Quest 2 - 29 €

Les poignées de votre contrôleur permettent une expérience de jeu plus agréable en libérant vos mains pour d'autres mouvements tout en gardant les contrôleurs attachés en toute sécurité à vous. Conçus spécifiquement pour Oculus Quest 2 afin qu'ils s'adaptent parfaitement et s'installent facilement sur les contrôleurs. Ils sont fabriqués avec un matériau antidérapant ayant une surface texturée pour un meilleur contrôle de l'adhérence. Ils sont livrés avec des sangles élastiques qui peuvent être ajustées pour s'adapter aux différentes tailles de main.





Et voici quelques autres accessoires en vrac :

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.