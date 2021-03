Oculus Quest 2 : VR Cover annonce un retour en stock de ses produits phares !

VR Cover fabrique, depuis 2014, des accessoires pour les casques de réalité virtuelle et s'est forgé une bonne réputation avec ses interfaces faciales bien plus agréables et hygiéniques que celles livrées en standard. Depuis la sortie de l'Oculus Quest 2, le fabricant enchaîne encore et toujours des ruptures de stock tellement la demande est forte. À cela se sont ajoutés les problèmes d'allergie de la facecover originale qu'Oculus remplace avec celles de cette marque.

Aujourd'hui, il est annoncé une remise en stock de ses classiques adaptés pour le nouveau casque de Facebook.

Facial Interface & Foam Replacement Set for Oculus Quest 2 (Standard Edition)

Un ensemble de couleur noire, deux coussins facials en PU (mousse de cuir) et un protège-nez en silicone. Ils offrent un moyen rapide d'améliorer le niveau d'hygiène et de confort. Il est livré en standard avec deux mousses faciales en mousse de cuir (une plus épaisse que l'autre) et un cache-nez en silicone qui empêche la lumière de passer, évite à une partie de l'air chaud de remonter et de venir faire de la buée sur les lentilles. Le produit n'est pas compatible avec l'entretoise pour les porteurs de lunettes.

D'autres produits sont de retour en stock :

Et voici quelques autres accessoires en vrac :

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.