Oculus Quest 2 : VR Cover annonce le plein d'accessoires pour le casque autonome de Facebook !

VR Cover fabrique, depuis 2014, des accessoires pour les casques de réalité virtuelle et s'est forgé une bonne réputation avec ses interfaces faciales bien plus agréables et hygiéniques que celles livrées en standard. Depuis la sortie de l'Oculus Quest 2, sans doute suite à un problème de production, le fabricant s'était fait discret, mais le voilà de retour avec de nouveaux produits et une remise en stock de ses classiques adaptés pour le nouveau casque de Facebook.

Cette protection en silicone vient se placer sur la mousse originale et ainsi la protéger de la transpiration, mais aussi de l'usure inévitable due au frottement. Moulant et antidérapant, elle est idéale du côté hygiène si vous avez à partager votre casque avec des amis pendant vos sessions de jeu. Elle se nettoie facilement avec une lingette virucide ou du savon et de l'eau. Ce produit est fabriqué à partir de silicone de qualité médicale de haute qualité. Le silicone huilé pouvant provoquer des réactions cutanées indésirables, VR Cover a utilisé une version non huilée pour qu'il soit hypoallergénique.

Disponible en bleu foncé, magenta, rouge et gris.

Dans la boîte :

1 x Silicone Cover

Head Strap Foam Pad for Oculus™ Quest 2 - 19 €

Ce coussin de tête destiné à rendre plus confortable la sangle d'origine est facile à installer. Il offre un rembourrage épais, une prise confortable à l'arrière tout en gardant le casque bien collé à votre visage. Il est fait d'un matériau qui aide à éviter la transpiration et la saleté. Le coussin peut être nettoyé avec un chiffon en microfibre ou des lingettes antibactériennes.

Dans la boite :

1 x coussin en mousse pour sangle de tête

Un ensemble de couleur spéciale, livré avec une interface faciale en rouge foncé, deux coussins facials en mousse gris clair et un protège-nez en silicone. Ils offrent un moyen rapide de décorer son casque et d'améliorer en même temps le niveau d'hygiène et de confort. Il est livré en standard avec deux mousses faciales en mousse de cuir (une plus épaisse que l'autre) et un cache-nez en silicone qui empêche la lumière de passer, évite à une partie de l'air chaud de remonter et de venir faire de la buée sur les lentilles. Le produit n'est pas compatible avec l'entretoise pour les porteurs de lunettes. Nous vous recommandons d'utiliser la mousse Comfort si vous avez besoin de plus d'espace avant la lentille.

L'ensemble comprend :

1 x interface faciale (rouge foncé)

1 x de mousse de cuir standard (gris clair)

1 x mousse de cuir confort (gris clair)

1 x protège-nez en silicone

1 x couvercle d'objectif gratuit (jusqu'à épuisement des stocks)

Cette interface faciale vient remplacer l'originale de façon avantageuse. Elle est livrée en standard avec deux mousses faciales en mousse de cuir (une plus épaisse que l'autre) et un cache-nez en silicone qui empêche la lumière de passer, évite à une partie de l'air chaud de remonter et de venir faire de la buée sur les lentilles. Plus agréable à porter, plus hygiénique et facile à laver/désinfecter, ce facecover n'est pas loin d'être un incontournable.

Dans la boîte :

1 x interface faciale

1 x mousse de cuir Standard

1 x mousse de cuir Comfort

1 x protection nasale en silicone

1 x cache lentille (jusqu'à épuisement des stocks)

Et voici quelques autres accessoires en vrac :