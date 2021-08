Oculus Quest 2 : attention à ne pas vous faire "voler" votre numéro de série !

Comme vous le savez tous maintenant, un Oculus Quest 2 nécessite une compte Facebook pour pouvoir fonctionner. Réseau social oblige, et pas le plus souple en prime, il peut être assez facile de se faire bannir son compte pour une raison tout à fait ridicule comme la mise en ligne d'une pochette de CD avec un sein dénudé dessus, comme c'est arrivé à l'un de nos abonnés récemment, voire via le signalement par un de vos « amis » estimant vos propos « indécents». Malgré une absence totale de rapport avec votre comportement dans la VR, ceci vous empêche tout simplement de jouer et vous perdez l'intégralité des jeux que vous avez acheté. Ce petit rappel pour bien vous mettre en situation de comprendre ce qui va suivre.

Nous vous avions d'ailleurs expliqué comment éviter un bannissement et comment s'en sortir si vous en étiez victime dans cet article. Cette procédure, entièrement automatisée, peut prendre des jours voire des semaines avant d'aboutir. Pour aller plus vite, vous pouvez faire appel à l'assistance de chez Oculus pour demander une réactivation de votre compte Facebook ou bien de le dissocier de votre compte Oculus pour pouvoir l'associer à un autre. C'est cette opportunité salutaire qui vient d'engendrer des problèmes à de nombreux utilisateurs. En effet, Brandon Sherman, un utilisateur banni par Facebook qui en avait marre d'attendre la gestion de son dossier, a donc commandé un Oculus Quest 2. A réception, il a contacté le service client Oculus pour signaler le problème. Il a ainsi communiqué le numéro de série du casque, prouvé son identité et son compte Facebook a été réactivé en quelques heures. Le fait d'avoir un Quest 2 lui a ouvert la porte d'un contact humain, celui du support Oculus, et cela change tout. A priori, il n'a pas gardé le casque VR qui lui a seulement servi de prétexte mais il a communiqué sur son expérience qui a fait boule de neige et a été utilisée avec succès par d'autres.

Cette astuce, au top pour les gens de bonne foi, a été détournée par certains bannis qui veulent bien l'utiliser mais pas acheter un casque Oculus, même pour se le faire rembourser juste après. Ceux là essayent de feinter le constructeur en se procurant des numéros de séries valides « volés » auprès d'utilisateurs naïfs (fishing) ou maladroit (photos et vidéo). Si votre « voleur » est malin et que cela marche auprès de l'opérateur, votre casque sera alors déconnecté de votre compte et associé au sien (une fois remis en fonction par Facebook). Vous pourrez, naturellement, le récupérer vu que vous possédez le casque physiquement mais cela vous en privera quelques heures au minimum.

Notez que les numéros de série peuvent aussi servir à se faire envoyer gratuitement une housse de protection faciale en silicone par Oculus. Elle ne vaut qu'une dizaine d'euros, mais certains pensent qu'il n'y a pas de petits profits.

Bref, même si tout ceci reste anecdotique gloablement, il nous a semblé bon de rappeler que laisser traîner le numéro de série de son Oculus Quest 2 n'est pas une bonne idée. Notez d'ailleurs, pour la petite histoire, que celui qui est présent à l'extérieur de la boite en carton de votre casque n'est (normalement) pas le vrai. Une petite astuce qui évite le « vol » en masse directement dans les rayons des magasins.



