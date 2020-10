Oculus Quest 2 : comment ne pas se faire bannir ou se faire débannir par Facebook

Vendredi dernier, une petite vague de bannissement de comptes Facebook avait empêché toutes les personnes touchées d'utiliser leurs Oculus Quest 2. Nous avions alors contacté le service presse français du géant américain et, en parallèle, évoqué le problème dans notre article : Facebook commencerait à bannir des comptes de façon définitive et sans appel ! Nous avions aussi diffusé une vidéo sur notre compte YouTube. À ce moment-là, nous n'avions pas encore la confirmation que les bans étaient réellement dus à une action directe de la part du réseau social.

La confirmation n'a pas tardée à arriver, d'abord par Oculus via Twitter (action pas corporate sur le coup) puis par trois petites vidéos postées sur Instagram (beaucoup plus corporate) par Andrew Bosworth, le vice-président de la partie AR/VR de Facebook. Grâce à ces deux actions séparées, nous savions alors que les bannissements étaient bien réels et que les équipes de Facebook étaient sur le coup pour essayer de résoudre le problèmes. Cela dit, la vraie question était surtout de savoir pourquoi les comptes avaient été bannis et surtout de façon aussi abrupte, sans le moindre avertissement. Après avoir pu discuter avec des Français ayant subi ce bannissement, recoupé les différentes façons qui les avaient conduits à l'être et s'ils avaient réussi à s'en sortir, nous avons réussi à établir un cahier des charges simples sur ce qu'il faut faire et ne pas faire pour être bannis. De même, nous avons aussi une bonne idée de ce qu'il faut faire pour arriver à récupérer son compte en cas de bannissement. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux avec qui nous avons communiqué ont réussi à récupérer l'usage de leur casque que ce soit avec leur compte initial ou un nouveau. Comment ? Faisons le point :

Pour résumer notre vidéo, la majorité des bannissements est due à la possession de deux comptes Facebook par une seule personne. Que ce doublon soit involontaire ou volontaire, quand il est détecté par les robots de Marc Zuckerberg, le dernier compte créé est immédiatement banni (dans les cas qui nous concernent, cela a pris moins de dix minutes à chaque fois). La première règle pour éviter un bannissement est donc de ne pas créer plusieurs comptes, car c'est clairement interdit dans les règles d'utilisation de Facebook. Cela peut frustrer certains, mais les règles sont les règles et impossible à contester ici. L'autre cas de bannissement est plus difficile à comprendre. Il arrive dans le cas d'un compte Facebook existant depuis longtemps (un vieux compte), mais laissé à l'abandon. Au moment de sa mise à jour avec les bonnes infos (nom, prénom, adresse e-mail valide), il se bloque instantanément. Pourquoi ? Aucune idée. En revanche, c'est arrivé plusieurs fois et c'est quand même ennuyeux. La seconde chose à faire pour ne pas être bannis, la plus simple et efficace, c'est de ne pas mettre à jour un compte dormant, mais de le supprimer avant d'en recréer un nouveau. Au passage, pour information, mettre à jour un compte régulier ne pose aucun souci. Notre dernier conseil pour éviter des problèmes ultérieurs avec Facebook, c'est d'avoir ses noms et prénoms sur le compte que vous utilisez avec le casque. Pour rappel, vous pouvez passer un compte en privé total en y collant la confidentialité « moi uniquement », ce qui empêchera quiconque de voir votre activité sur le réseau social ou dans la VR.

Enfin, si vous êtes bannis, vous pouvez essayer de demander à Facebook de vous sortir de cette impasse, via le formulaire adéquat. Vous pouvez aussi tenter de faire appel à l'assistance de chez Oculus pour demander de dissocier votre compte Facebook actuel (le banni donc) de votre compte Oculus et ainsi pouvoir l'associer à un autre. En cas d'échec des deux côtés, il faut d'abord réinitialiser votre casque aux paramètres d'usine (une fois le casque éteint, il faut l'allumer en appuyant simultanément sur le bouton du volume vers le bas et le bouton On), supprimer un éventuel doublon de compte et en recréer un nouveau (videz bien vos cookies et autres mouchards issus de Facebook de votre navigateur, ou utilisez-en un autre, vierge de votre présence sur le réseau social). Enfin, supprimez votre Oculus Quest 2 de l'application Oculus sur votre smartphone avant de le réassocier physiquement, toujours via l'application, au nouveau compte Facebook (comme vous l'avez fait la première fois). Ceci vous permet de repartir sans perdre, normalement, les jeux que vous avez achetés vus qu'ils sont liés au compte Oculus et non Facebook.

En espérant que tout cela vous ait aidé et rassuré quant aux problèmes de bannissement éventuels de votre compte. Vous savez maintenant quoi faire dans tous les cas de figure que nous avons rencontrés et, si jamais vous en avez un inédit, n'hésitez pas à nous en faire part, nous essayerons de trouver la solution qui va avec.

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 est disponible sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque que sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.