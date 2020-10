Oculus Quest 2 : Facebook commencerait à bannir des comptes de façon définitive et sans appel !

Vous le savez sans doute, pour pouvoir utiliser l'Oculus Quest 2, il faut obligatoirement le lier à votre compte Facebook. Bien que le géant américain ait racheté la société Oculus en 2014, jusque-là, son ingérence sur les produits Oculus était plutôt discrète. Mais voilà, Marc Zuckerberg croit de plus en plus aux bénéfices de la réalité virtuelle (et augmentée) dans les rapports sociaux du futur et vu le changement radical de communication (affichage du From Facebook partout, changement du nom de la conférence Oculus Connect en Facebook Connect, etc.), il semble avoir passé la seconde, voire la troisième. Et tout cela ne plait clairement pas à tout le monde.

Facebook est perçu par certains comme le mal incarné, et c'est tout à fait leur droit, puisque celui-ci - dans la mesure de la loi - collecte bon nombre d'informations sur ses utilisateurs. Les gouvernements sont d'ailleurs au taquet sur le sujet, comme l'Allemagne et même l'Europe qui n'est pas en reste en demandant à Facebook d'être plus transparent sur la gestion de ses données. « Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit » est la formule qui sied le mieux à tous les réseaux sociaux, pas seulement celui-ci. Cela tout le monde le sait et l'assume en choisissant de communiquer via Facebook, Instagram, Twitter et consorts. Mais voilà, la nouveauté ici, c'est que l'obligation de posséder un compte Facebook pour profiter de son Oculus Quest 2 impose, sans alternative, à quiconque en achète un, de s'y connecter. C'est clairement indiqué sur la boîte, il n'y a pas de prise en otage comme nous avons pu le lire par ailleurs.

Au final, jusqu'à ce matin, les choses pouvaient donc être prises avec optimisme. En effet, pour les utilisateurs ayant déjà un compte, cette obligation n'était pas réellement contraignante. Pour ceux n'en ayant pas, il suffisait d'en créer un, même sans l'alimenter au quotidien, point. Un autre cas de figure plus délicat existe, ceux qui ont déjà un compte, mais qui ne veulent pas lier le casque VR avec. La seule solution possible alors, en dehors de ne pas acheter le Quest 2, est donc de créer un compte alternatif avec de vraies coordonnées (nom, prénom, adresse email valide), car si vous passez outre, en cas de vérification (demande de carte d'identité), vous pourriez être banni pour « faux compte » contenant de fausses informations. À noter, à priori, cette action - double compte - semble interdite par le règlement de Facebook, ce qui peut poser souci au vu de ce qui semble arriver depuis ce matin. Dans tous les cas, il n'est finalement pas très utile de créer un compte secondaire vu qu'il est possible, si cela nous chante, d'empêcher nos contacts de suivre nos pérégrinations en réalité virtuelle grâce aux paramètres de confidentialité. Et personne ne nous oblige à poster quoi que ce soit.

Mais voilà, depuis ce matin, quelques messages fleurissent sur Reddit et les réseaux sociaux pour signaler quelques cas de bannissements étranges d'utilisateurs, et de leur casque forcément, de Facebook :

weavster, par exemple, a expliqué avoir lié son compte Oculus vieux de quatre ans à un nouveau compte avec, cette fois, son vrai nom. Le compte aurait été fermé, d'après lui, dans les dix minutes qui ont suivi. Après un envoi d'une copie de sa pièce d'identité, il a écopé d'une réponse claire et sans appel : « Nous avons déjà examiné cette décision et elle est irrévocable ». Il a donc perdu tous ses jeux achetés depuis 2016. Cette information postée sur Reddit a connu plus de huit cents commentaires et a causé une belle vague de paranoïa.

Il a donc perdu tous ses jeux achetés depuis 2016. Cette information postée sur Reddit a connu plus de huit cents commentaires et a causé une belle vague de paranoïa. Toujours sur Reddit, l'utilisateur u/no6969el a écrit : « Facebook ne me laissera pas utiliser mon Quest 2 car il ne m'a pas laissé activer mon compte et a décidé qu'il était trop ancien pour permettre l'ouverture de tout dossier . Alors maintenant, j'ai juste un Quest 2 qui est inutile. WTF ? Est-ce ainsi qu'ils veulent traiter leurs clients ? »

. Alors maintenant, j'ai juste un Quest 2 qui est inutile. WTF ? Est-ce ainsi qu'ils veulent traiter leurs clients ? » @waidottowai, un Japonais, a posté un tweet du même genre : « Oculus Quest 2 arrivé, alors je me suis inscrit sur Facebook pour jouer et il a été interdit en 0 seconde » qu'il a accompagné d'une vidéo YouTube.

Ces trois cas, et il y en a d'autres, demandent à être confirmés avant de crier trop vite au scandale, mais s'ils venaient à l'être, il y aurait de quoi. Cela dit, pour le moment, il faut raison garder et attendre d'avoir plus d'informations sur les causes réelles de leurs bannissements. Nous avons adressé une requête en ce sens auprès du service presse de Facebook France afin d'avoir une réponse officielle. Nous attendons la réponse et nous ne manquerons pas de vous en faire part. Au passage, si cela vous arrive, venez nous en parler...