BON PLAN Anniversary Pack Oculus Quest 2 : quatre bons jeux bien différents à prix réduit pour fêter la première bougie du casque VR de Facebook

Le premier anniversaire de l'Oculus Quest 2 est célébré avec une petite trentaine de jeux en promotion mais aussi avec cet Anniversary Pack. Il inclut quatre jeux : The Walking Dead: Saints & Sinners, GORN, The Thrill of the Fight, et Demeo. Difficile de ne pas remarquer que ils sont tous issus d'un genre différent et que, de fait, il nous semble un peu compoiqué de séduire la majorité avec une sélection aussi disparate. Cela dit, chaqeue titre présent ici est un must have pour qui aime le style dans lequel il est classifié.

« Anniversary Pack » : 63,37 € -36 % 99,96 €

Ce pack contient The Walking Dead: Saints & Sinners, GRON, The Thrill of the Fight, et Demeo.

The Walking Dead: Saints & Sinners ( 39,99 € ) (8,04 Go) (C) (VOSTFR) (4,8/5) - PEGI 18

Marcher au milieu des zombies, survivre avec peu de choses, trouver de quoi crafter des armes et autres choses utiles, c'est le quotidien dans ce survival qui exploite très bien la puissance du Quest 2. Un must have !

Gorn ( 19,99 € ) (760 Mo) (français) (M) (17/20) (TEST) - PEGI 18 (28 janvier 2021)

GORN est un simulateur de combats de gladiateurs en VR particulièrement violent, conçu par Free Lives, les développeurs de Broforce et Genital Jousting.

The Thrill of the Fight ( 9,99 € ) (1,12 Go) (Anglais) (4,9/5) - PEGI 16

The Thrill of the Fight est un jeu de boxe axé sur l'authenticité. Entrez dans une salle de sport virtuelle et affrontez une série de challengers uniques avec leurs propres styles et techniques. Utilisez le timing et les compétences pour décrocher le coup de grâce. Évitez les balançoires, les coups de terre et les coups de poing pour devenir le roi du ring.

Demeo ( 29,99 € ) (2,50 Go) (VOST) (C) (18/20) (TEST) - PEGI 12 (6 mai 2021)

Une force obscure a pris le contrôle de la pègre dans Demeo, le dungeon crawler de Resolution Games, et c’est un monde où vous n’êtes pas susceptible de survivre seul. Terreurs et trésors vous attendent alors que vous et votre groupe de guerriers vous réunissez pour une soirée de jeu virtuel afin de braver les catacombes corrompues de Demeo et de plonger dans l’expérience de jeu de rôle la plus immersive disponible en VR.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.