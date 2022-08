BON PLAN META QUEST : 13 jeux en promotion sur l'Oculus Quest Store pour la semaine 31 (Weekly Deal)

Meta continue de proposer non plus des Daily Deal, soit des promotions quotidiennes, mais un Weekly Deal qui permet d'avoir plusieurs titres à prix bas pendant cinq jours d'affilée. La vague de promotion de cette semaine est sympathique et permet de gagner jusqu'à 38 % sur les sept jeux en promotion. Pour compléter cette liste, il y a aussi le Pack Moss/Moss: Book 2 et deux duo Packs aussi vendu à prix réduits.

Voici la liste des jeux en promotion jusqu'à lundi prochain (4 août) à 9 heures :

Myst ( 29,99 € -38 % 19 ,99 € ) (10,21 Go) (français) (C) (4,1/5) (cloud-saving) (cross-buy) (hand tracking) - PEGI 3 (10 décembre 2020)

Cyan, le studio indépendant qui a créé la version originale, a réinventé Myst en repartant de zéro pour la réalité virtuelle. Cette version VR du jeu propose de nouveaux graphismes, du son, des interactions et même une randomisation des puzzles en option. Jeu d'exploration et d'enquête où il faudra résoudre les nombreux puzzles qui se présentent. Porté au ciel par les fans de la première heure qui le redécouvrent en réalité virtuelle, il n'en reste pas moins graphiquement moyen et difficile d'accès pour ceux ayant l'habitude d'être pris par la main, comme c'est la norme dans les jeux actuels. Le jeu est en français (menus, indices et sous-titres quand cela parle en intro).

Bienvenue dans le monde qui fait de la fantaisie une réalité d'une manière que tout le monde peut apprécier, dans des environnements détaillés pleins d'humour, de secrets cachés et d'êtres interdimensionnels. Cette expérience VR unique est conçue pour vous faire sentir présent dans une autre réalité, où tout est interactif et les personnages se sentent vivants.

Jeu de course avec des mini-voitures, Mini Motor Racing X emprunte le fun de Micro Machines en y ajoutant la possibilité de conduire assis dans la voiture. De ruines reconquises par la nature aux brousses arides, en passant par des docks balayés par la pluie et des îles tropicales ensoleillées, les divers environnements des circuits sont tous très réussis.

Sam est un chien avec un chapeau. Max est un lapin nu hyperkinétique. Ensemble, ils forment la Police Indépendante, les célèbres agents intergalactiques de la justice appliquée sans discernement, qui jouent maintenant dans leur énième jeu vidéo, Sam & Max : cette fois, c'est virtuel ! Même des agents maléfiques multimédias comme Sam et Max ont besoin d'un coup de main, et cette fois-ci, ils utilisent la magie incompréhensible de la réalité virtuelle pour inviter le joueur dans leur monde décalé pour une journée de chasse aux monstres, de courses d'obstacles, de décharges d'armes à feu et, bien sûr, pour sauver le monde entier.

Un des premiers jeux de tir en VR qui a toujours autant de fun à proposer. Il faut y tuer de petits robots volants depuis une plateforme d'envol de vaisseau.

Blair Witch: Oculus Quest Edition est un jeu d'horreur psychologique scénarisé, basé sur le film Blair Witch. Incarnez Ellis, un ancien policier au passé difficile, et recherchez un garçon porté disparu dans l'emblématique forêt des Black Hills, près de Burkittsville, dans le Maryland.

Lies Beneath est un jeu de type survival-horror en solo, avec une forte dose d'action. Quelque chose de terrible est survenu dans la ville tranquille de Slumber, en Alaska. Mae, qui revient d'études au lycée, doit se battre pour sauver son père (et sa santé mentale) des habitants terrifiants et des créatures effrayantes qui ont infecté sa ville natale.

Pour fêter la sortie de Moss: Book II, Meta propose toujours le pack incluant le premier épisode en promotion. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test ici ou regarder notre vidéo dédiée à son gameplay sur notre chaîne YouTube.

The Moss Series Pack 69,90 € -19 % 55,99 € (valable jusqu'à lundi 4 août à 9H)

Découvrez un monde de conte de fées fantastique dans cette fabuleuse série d’action-aventure. Ce pack contient Moss and Moss : Book II. Ces jeux sont automatiquement optimisés par Quest Games Optimizer.







Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure, et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique, indispensable.





Quill est de retour, et elle est pourchassée. Ceux qui souhaitent défaire ce monde veulent désespérément la Relique qu'elle détient, et rien ne les empêchera de la lui arracher. Mais la jeune héroïne a son propre plan, qui pourrait mettre fin au règne impitoyable des Arcans et restaurer la paix dans Moss. Pour avoir une chance, Quill a besoin d'un acolyte, et nous espérons que vous accepterez cette mission. Avec elle, vous vous aventurerez dans les profondeurs du château maudit des Arcans, où un terrain difficile, des puzzles complexes et des ennemis couverts de flammes et d'acier vous attendent.

Enfin, voici les deux duo packs de la semaine (valable jusqu'à vendredi 9 août à 9H). Le premier concerne des jeux d'action :

Le second est un double shot d'horreur :

Duo Pack « Effroyables terreurs » : 29,98 € -33 % 19,99 € Face Your Fears 2 (19,99 €) (2,2 Go) (français) (M) (3,7/5) - PEGI 18 (21 mai 2019)

Découvrez l'histoire tragique de la famille Harvest en explorant sa maison depuis longtemps abandonnée. Plongez-vous dans une aventure à vous glacer le sang et révélez une longue histoire de terreur.

Dreadhalls est une expérience intensément horrifique, déconseillée aux âmes sensibles. Piégé au fin fond d’un énorme donjon, il faut l'explorer, lutter pour sa survie et trouver la sortie. Pas d'armes, juste une lampe...