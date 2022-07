BON PLAN META QUEST : 13 jeux en promotion sur l'Oculus Quest Store pour la semaine 30 (Weekly Deal)

Meta continue de proposer non plus des Daily Deal, soit des promotions quotidiennes, mais un Weekly Deal qui permet d'avoir plusieurs titres à prix bas pendant cinq jours d'affilée. La vague de promotion de cette semaine est sympathique et permet de gagner jusqu'à 32 % sur les sept jeux en promotion. Pour compléter cette liste, il y a aussi el Pack Moss/Moss: Book 2 et deux duo Packs aussi vendu à prix réduits.

Voici la liste des jeux en promotion jusqu'à lundi prochain (4 août) à 9 heures :

Affected: The Manor ( 9,99 € -30 % 6,99 €) (1,25 Go) (français) (I) (4/5) - PEGI 16 (12 décembre 2019)

Grâce à des contrôles simples et sans besoin de résoudre d'énigmes ni trouver de clés, Affecté : le manoir est une expérience terrifiante jalonnée des hurlements des novices et des joueurs expérimentés. Deux itinéraires au choix et des fins alternatives, autant de raisons pour retourner au manoir encore et encore... si vous aimez vraiment souffrir.

Combattez d'étranges bêtes et bravez les éléments pour survivre dans Song in the Smoke : un jeu de survie en VR vaste et mystérieux dans un monde hors du temps.

Votre corps est fragile, mais votre pouvoir est immense. Découvrez et maîtrisez 11 sorts conçus individuellement avec des capacités et des effets distincts. Oubliez les combinaisons de boutons, commandez les forces des arcanes avec rien d'autre que des gestes de la main - comme le fait un vrai sorcier !

Kidnappé, désorienté et un peu perdu, préparez-vous à être enrôlé dans

l'Académie des barmans spatiaux. Votre objectif, apparemment, est de créer d'étranges boissons pour des clients tout aussi étranges en espérant que personne ne se rende compte que vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe.

Audio Trip est un jeu de danse en VR où vous attrapez des pierres précieuses, chevauchez des rubans, écrasez des tambours et évitez des barrières en dansant dans des environnements surréalistes spécialement conçus pour chaque chanson.

Ven VR Adventure un jeu de plateforme conçu pour la réalité virtuelle. Nous y incarnons un genre de renard aztèque sur la planète Runnies en proie aux envahisseurs, dont le bien nommé Bruce Nelson, cherche à tout prix à s’approprier l’énergie pour devenir immortel

Sweet Surrender, des créateurs de Late For Work and GrowRilla, est un jeu de tir roguelike se déroulant dans une mégatour dystopique où il faut arriver en permanence à s'adapter pour survivre. Chassé par des machines assez infernales, il faut arriver à se frayer un chemin vers le sommet au travers de niveaux générés de façon procédurale. Notre arsenal est composé d'armes de poing, d'armes de mêlée et d'explosifs, le tout pouvant recevoir de nombreuses améliorations.

Pour fêter la sortie de Moss: Book II, Meta propose un pack incluant le premier épisode en promotion. Vous pouvez d'ailleurs lire notre test ici ou regarder notre vidéo dédiée à son gameplay sur notre chaîne YouTube.

The Moss Series Pack 69,90 € -19 % 55,99 € (valable jusqu'à lundi 4 août à 9H)

Découvrez un monde de conte de fées fantastique dans cette fabuleuse série d’action-aventure. Ce pack contient Moss and Moss : Book II. Ces jeux sont automatiquement optimisés par Quest Games Optimizer.







Découvrez un monde de conte de fées fantastique dans cette fabuleuse série d’action-aventure. Ce pack contient Moss and Moss : Book II. Ces jeux sont automatiquement optimisés par Quest Games Optimizer. Moss (29,99 €) (2,64 Go) (Français) (C) - PEGI 7 (21 mai 2019)

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure, et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique, indispensable.





Quill est de retour, et elle est pourchassée. Ceux qui souhaitent défaire ce monde veulent désespérément la Relique qu'elle détient, et rien ne les empêchera de la lui arracher. Mais la jeune héroïne a son propre plan, qui pourrait mettre fin au règne impitoyable des Arcans et restaurer la paix dans Moss. Pour avoir une chance, Quill a besoin d'un acolyte, et nous espérons que vous accepterez cette mission. Avec elle, vous vous aventurerez dans les profondeurs du château maudit des Arcans, où un terrain difficile, des puzzles complexes et des ennemis couverts de flammes et d'acier vous attendent.

Enfin, voici les deux duo packs de la semaine (valable jusqu'à vendredi 29 juillet à 9H). Le premier concerne la créativité musicale :

Duo Pack « Find Your Beat » : 49,98 € -25 % 36,99 €





Tribe XR: DJ in VR (19,99 € 29,99 € -33 %) (548 Mo) (anglais) (QGO optimised) (C) (4,5/5) - PEGI 3

Accédez à une réplique presque parfaite de l'équipement DJ que les professionnels utilisent dans les clubs du monde entier. Pratiquez seul ou avec un instructeur virtuel. Prenez des cours hebdomadaires, en direct sur Discord avec un DJ expérimenté. Tribe XR propose une communauté pour les débutants qui cherchent à apprendre et aux DJ professionnels à la recherche de fun. Virtuoso (19,99 €) (206 Mo) (anglais) (cross-buy) (C) - (QGO optimised) - PEGI 3 (3 mars 2022)

Prenez un instrument et préparez-vous à jammer dans Virtuoso, votre propre scène musicale virtuelle ! Ce bac à sable musical VR permet à n'importe qui de jouer et d'interpréter de la musique de manière nouvelle et immersive. Explorez une gamme d'instruments uniques conçus pour la réalité virtuelle et partagez vos morceaux avec le monde !

Le second est un mélange étrange entre un puzzle game et un jeu de cuisine :

Duo Pack « Chill Vibes Only » : 24,98 € -31 % 16,99 € Lost Recipes (586,6 Mo) (anglais) (C) - (QGO optimised) - PEGI 3 (27 janvier 2022)

Dans Lost Recipes , vous êtes un chef fantôme en formation. Vous cuisinerez pour les fantômes des civilisations grecque, chinoise et maya qui aspirent à transmettre les recettes traditionnelles de leurs plats préférés. Recréez des plats authentiques de trois cultures historiques dans ce jeu de cuisine relaxant.

Dans Cubism (9,99 € ) (195,1 Mo) (anglais) (C) (4,9/5) - (QGO optimised) - PEGI 3 (17 septembre 2020)

Défiez votre esprit dans Cubism, un jeu de puzzle d'une simplicité trompeuse où vous assemblez des formes de plus en plus complexes à partir de blocs colorés. À noter, trente nouveaux niveaux ont été ajoutés via une mise à jour gratuite. Ce jeu est automatiquement optimisé par Quest Games Optimizer