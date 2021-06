BON PLAN sur l'Oculus Quest 2 : 20 € de réduction sur le casque de réalité virtuelle de Facebook !

Successeur de l'Oculus Quest, le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 a de quoi faire craquer avec ses performances hors normes (voir sa fiche technique ici), son catalogue autonome conséquent (qui fonctionne sans PC ni console) et sa compatibilité avec les jeux PC en VR (Oculus, Steam VR et Viveport) avec la fonction Oculus Air Link (sans fil) ou via son câble Oculus Link (en option). Si jamais vous avez des questions, vous pouvez lire notre test complet ici ou passer nous voir sur notre chaîne YouTube où nous tenons des lives réguliers sur le sujet.

Amazon propose en ce moment l'Oculus Quest 2 64 Go au prix de 329 € au lieu de 349 €, soit une réduction de 20,00 € (6 %). C'est une promotion assez rare - voire une première - pour être mentionnée. Malheureusement, la version 256 Go ne profite pas de cette réduction pour le moment.