Oculus Quest 2 : caractéristiques techniques du casque de réalité virtuelle de Facebook

L'Oculus Quest 2 a été officialisé aujourd'hui lors de la conférence en ligne Facebook Connect. Comme son petit frère l'Oculus Quest, sorti l'année dernière, il est décliné en deux modèles qui se différencient juste par leur capacité de stockage interne. Le premier embarque 64 Go pour un prix de 349 €, tandis que le second est doté de 256 Go pour 449 €. Comme vous allez le voir dans la fiche technique ci-dessous, il est équipé d'un Qualcomm Snapdragon XR2 (XR pour eXtended Reality, réalité étendue en français) qui affiche des performances CPU et GPU multipliées par deux, offre une bande passante vidéo quatre fois plus grande, calcule les shaders une fois et demi plus vite, et tout cela avec une résolution cinquante pour cent plus grande que sur la précédente génération équipée d'un Qualcomm Snapdragon 835.

Voici la fiche technique complète de l'Oculus Quest 2 :

Casque : Dimensions : 191,5 mm x 102 mm x 142,5 mm (sangle repliée), 191,5 mm x 102 mm x 295,5 mm (sangle complètement ouverte) ;

Poids : 503 g ;

Suivi : supporte 6 degrés de liberté pour la tête et les mains grâce à la technologie intégrée Oculus Insight ;

intégrée Oculus Insight ; Stockage : 64 Go ou 256 Go ;

RAM : 6 Go ;

Écran : LCD à commutation rapide ;

Résolution d’affichage : 1832 x 1920 par œil ;

Rafraîchissement de l’affichage : 72 Hz actuellement, bientôt 90 Hz ;

SoC : Qualcomm Snapdragon XR2 ;

Audio : haut-parleurs et microphone intégrés. Sortie Jack 3,5 mm ;

Autonomie : entre 2 et 3 heures selon le type de contenu que vous utilisez : plutôt 2 heures avec des jeux, et 3 en regardant des médias. À tout moment, vous pouvez vérifier l’état de la batterie de votre casque dans les paramètres de l’application Oculus ou en directement en VR via l’Oculus Home ;

Temps de chargement complet : avec l’adaptateur d’alimentation USB-C fourni, deux heures et demie environ ;

heures et demie environ ; IPD : écartement interpupillaire réglable avec trois réglages fixes (58, 63 et 68 mm) ;

Espace de jeu : mode stationnaire ou Roomscale. Ce dernier mode nécessite un minimum de 2 x 2 m d’espace au sol sans obstruction. Manettes : Dimensions : 9 x 12 cm (par manette, avec anneau de tracking) ;

Poids : 126 g (par manette, sans pile) ;

Nécessite 2 piles AA (incluses dans la boîte, une pour chaque manette).

L'Oculus Quest 2 est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le site d'Oculus, à la Fnac, chez Darty et Amazon pour une commercialisation à partir du 13 octobre 2020.