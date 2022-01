Oculus Quest 2 : V37, un aperçu avant l'heure de la prochaine mise à jour du casque VR de Meta

Avec Horizon Home, la firme avait indiqué que nous pourrions, dans un avenir proche, inviter des amis à nous rejoindre sous forme d'avatars, afin de passer du temps ensemble, interagir, regarder du contenu vidéo ou encore voyager d'application en application. Horizon Home permettra d'accueillir jusqu'à quatre personnes simultanément dans les environnements que nous connaissons actuellement (voir notre article sur le sujet).

Le développeur Luboš V a pu faire le tour de la mise à jour V37, disponible dans le canal de test public du Quest 2 et a débusqué des fonctionnalités jusqu'alors cachées du firmware. L'exploit a été rendu possible grâce à l'aide de Basti564, développeur lui aussi et auteur de l'application Oculess pour s'affranchir de la connexion via un compte Facebook et du vrLauncher, permettant de lancer différentes fonctionnalités cachées des Quest.

Nous y voyons :

Sans doute le prochain tutoriel permettant de s'approprier Horizon Home avec le nouveau système d'invitation à rejoindre une partie ou encore regarder ensemble des vidéos ;

Une mise à jour du système Guardian, qui fait suite à l'intégration du bureau et du canapé, mais permet maintenant d'intégrer virtuellement les murs de notre espace de jeu. Il pourrait s'agir d'ajouter virtuellement des éléments de décors comme des cadres ou des portails vers le home de nos amis comme ce qui se fait sur la plateforme Rift ;

L'apparition d'un historique des communications vocales, un genre de répondeur ;

La prise en charge du clavier Apple Magic Keyboard qui rejoint le Logitech K830 ;

Une intégration encore à l'état de balbutiement d'une partie du réseau social Facebook, afin de suivre les activités de ses amis.

À travers ces révélations, nous apercevons petit à petit la concrétisation d'une volonté de rassembler en un seul endroit la famille Horizon (Workrooms, Venues et prochainement Horizon Worlds). Horizon Home faisant office de portail vers ces nouvelles applications sociales. Nous sommes cependant toujours en attente d'informations concernant la V36 et par ce dernier leak, il semblerait que nous sautions une version en passant directement de la V35 à la V37 comme ce fut déjà le cas entre la V23 et la V25.

