Oculus Quest 2 : le firmware V26 en cours de déploiement, un canapé virtuel au menu !

Le firmware V25 est sorti il y a quelques jours et avec lui sont arrivés - en plus des fonctions officielles comme Messenger ou les comptes utilisateurs -, de nombreux bugs. Pour certains, comme l'impossibilité d'utiliser un support de stockage externe, ils étaient même là depuis la V23 sans avoir été corrigés. D'autres sont plus vicieux et ne touchent que certaines personnes, le plus répandu étant celui des déconnexions de l'Oculus Link lors de partie sur PC.

Il semble donc logique que ce soit toutes ces problématiques qui aient accéléré la mise en ligne d'une nouvelle mise à jour du logiciel système des Oculus Quest 1 et 2. Le firmware V26 a donc commencé à être diffusé après avoir été annoncé sur le blog d'Oculus hier. Bizarrement, le message qui l'a annoncé et qui contenait les nouveautés a disparu et il nous a été impossible de le retrouver.

Tout ce que nous avons pu en sauver est :

Oculus Quest build 26.0 release notes. Ces fonctionnalités et améliorations seront disponibles à partir de la semaine du 22 février 2021. Nous avons ajouté la possibilité de placer un canapé virtuel sur votre vrai canapé à utiliser pendant que vous êtes en VR. Les limites du canapé virtuel sont automatiquement enregistrées et détectées afin que vous n'ayez pas à les rajouter à chaque fois que vous mettez votre casque.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité expérimentale en sélectionnant Paramètres> Fonctionnalités expérimentales.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité expérimentale en sélectionnant Paramètres> Fonctionnalités expérimentales. Amélioration du hand tracking

Comme vous l'avez saisi, il est maintenant possible de caler un canapé virtuel (ou un fauteuil) par-dessus celui qui est dans notre maison. Ainsi, si vous avez la V26 en stock, après avoir activé l'option dans l'onglet expérimental, il suffit d'adapter le canapé virtuel au vôtre en vous calant via les caméras du Quest. Une fois fait, vous pouvez vous y installer en toute quiétude sachant que les limites de celui-ci s'afficheront, comme c'est le cas avec le guardian, avec des lignes bleues si vous venez à les approcher de trop près.

C'est amusant, mais il y avait bien plus à lire dans ce changelog qui, nous l'espérons, réapparaîtra très vite pour nous permettre d'en savoir plus sur les changements apportés.

Cet article sera mis à jour dès que nous en saurons plus.

