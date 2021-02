Oculus Quest 1|2 : le changelog du firmware V25 laisse entrevoir plus de nouveautés que prévu !

Le Firmware V25 a été annoncé hier et son déploiement à commencé dans la foulée. Pour autant, avant de le voir arriver sur nos casques, il faut s'armer de patience car la mise à jour peut prendre plusieurs semaines avant d'y arriver. En clair, pour éviter la saturation des serveurs, cette update est délivrée par vagues successives.

Vu que les plus chanceux ont déjà obtenu le nouveau graal du moment, nous en savons maintenant un peu plus sur ce qui est apporté par ce dernier. Par exemple, il est confirmé que les applications indépendantes qui passent par l'App Lab ne sont pas trouvables sans en connaître le nom exact. A ce sujet, nous avons commencé le référencement de ces dernières ici et vous y trouverez les liens pour pouvoir vous les procurer ainsi que le tutoriel pour les installer. Du neuf, il y en a avec l'arrivée de Messenger, au niveau des guardians en mode stationnaire, des profils utilisateurs, du navigateur Oculus, de la capture de vidéo et du menu universel. Il est maintenant possible de brancher une souris Bluetooth et des tutoriels pour apprendre à naviguer dans les menus sont disponibles.



Vous trouverez, ci-dessous, ce qui peut être considéré comme le changelog de cette nouvelle version de l'OS des Oculus Quest 1|2 :

Nouveautés Firmware V25 pour Quest 1|2 :

(Ces fonctionnalités et améliorations seront disponibles à partir de la semaine du 1er février 2021 mais le déploiement est progressif, alors soyez patients) Messenger : Disponibilité de Messenger sur Oculus Quest et Quest 2 pour ceux qui sont connectés via leur compte Facebook.

Avec cette mise à jour, vous pouvez choisir de discuter avec vos amis Facebook partout où ils ont Messenger, même s'ils ne sont pas en VR. Vous pouvez: Discutez avec vos amis partout où ils ont Messenger, sans retirer le casque. Invitez des amis à vous rejoindre dans un jeu ou une expérience. Participez à des jeux ensemble en envoyant une invitation à une Party. Veuillez noter que cela continuera à être déployé dans les semaines à venir, de sorte que vous ne verrez peut-être pas la mise à jour tout de suite. Soyez patients.



Guardian and Passthrough : Limite stationnaire 2.0 (Guardian)

Nous avons amélioré la limite stationnaire avec les mises à jour suivantes :



Mise à jour des visuels de la limite stationnaire pour supprimer la grille.





Limite stationnaire ajusté pour être réactive lorsque vous déplacez votre casque, aucun contrôleur n'est nécessaire.





Ajout d'un nouveau didacticiel en VR expliquant comment utiliser Guardian.

Passthrough Shortcut

Nous avons transféré notre raccourci Passthrough du menu expérimental au général.



Profils VR : Nous avons mis à jour l'apparence, la convivialité et les fonctionnalités des profils et des informations en VR. Certaines des modifications spécifiques que vous verrez incluent :

Les cartes de profil s'affichent directement à partir de votre barre de menus, afin que vous puissiez rechercher votre ami ou consulter son nouvel avatar sans quitter votre application ou expérience actuelle.



Nous avons fait en sorte que les personnes qui utilisent Facebook pour se connecter à Oculus puissent afficher leurs amis Facebook et communiquer plus facilement. N'oubliez pas que vous pouvez modifier, ou mettre à jour, vos paramètres de confidentialité à tout moment.



Menu Universel : Vous pouvez désormais accéder au menu universel dans toutes les applications, jeux ou expériences dans lesquels vous êtes actuellement.

Pour activer cette fonction, mettez votre casque et sélectionnez : « Paramètres > Fonctions Expérimentales > Superposition du menu universel. »

Nous avons également apporté des mises à jour et des améliorations à la conception et à la fonction du menu universel. Une conception de barre d'outils plus élégante avec des éléments de menu plus faciles à sélectionner Lorsque vous êtes dans une Party, vous pouvez désormais afficher les détails de celle-ci et la quitter directement à partir du menu universel. Amélioration du comportement de la tablette lors du lancement d'applications, du changement de panneau ou de la reprise de l'utilisation du casque.



Tutoriel du Menu Navigation : Nous avons ajouté un nouveau didacticiel pour vous expliquer comment naviguer dans les différents menus et panneaux de votre environnement d'accueil Quest. Le plan de cours en VR comprend : Comment utiliser le menu universel



Comment naviguer entre les différentes options de menu et panneaux



Comprendre comment les différents panneaux et la barre de menus fonctionnent ensemble



Navigateur Oculus : Vous pouvez désormais redimensionner les fenêtres horizontalement lorsque vous utilisez le navigateur Oculus. Pour faire ça :

Ouvrez le navigateur et survolez le bord gauche ou droit de n'importe quelle fenêtre. Utilisez votre poignée ou vos boutons de déclenchement pour saisir la poignée et redimensionner la fenêtre.



Vous pouvez ouvrir jusqu'à trois fenêtres de navigateur à la fois et ajuster chaque panneau séparément.



Souris Bluetooth : Vous pouvez désormais utiliser une souris Bluetooth lorsque vous êtes en VR. Pour faire ça :

Assurez-vous que votre souris Bluetooth est en mode de couplage, puis accédez à Paramètres> Fonctions expérimentales> Couplage Bluetooth



Une fois que vous aurez sélectionné votre souris dans le menu d'association, vous pourrez l'utiliser en VR.



Camera : Vous pouvez désormais réduire la longueur de vos vidéos capturées pour partager exactement les bons moments en entrant en mode édition après avoir ouvert une vidéo capturée. Pour ce faire :

Sélectionnez votre vidéo capturée à partir de la pellicule, sélectionnez l'icône en forme de crayon dans la partie supérieure droite de la fenêtre et faites glisser votre clip à la longueur souhaitée.



N'oubliez pas que vous ne pouvez découper une vidéo que si elle dure plus de 30 secondes.

Nouveautés Firmware V25 pour les utilisateurs du câble Link (PC)

(Ces fonctionnalités et améliorations seront disponibles à partir de la semaine du 1er février 2021 mais le déploiement est progressif, alors soyez patients) Oculus Link Vous pouvez désormais régler le taux de rafraîchissement sur 80 Hz et 90 Hz lorsque vous utilisez Link avec un câble USB-2.

Gardez à l'esprit que même avec certains des GPU les plus récents et les plus puissants, maximiser les valeurs du curseur de résolution de rendu avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz peut entraîner des images perdues ou manquantes.

Correction d'un problème qui faisait que Link affichait un écran noir lors de son arrêt.

Réduction de l'incidence des erreurs « Oculus Link ne fonctionne pas » qui se produisaient lors de l'arrêt.

Correction de nombreux problèmes d'écran noir qui pouvaient vous empêcher de pouvoir utiliser Oculus Link.

Correction d'un problème où les nouveaux paramètres graphiques de l'application de bureau Oculus ne s'affichaient pas pour certaines personnes.

Nortez bien que nous vous en dirons plus dès que notre casque se sera mis à jour. En attendant, si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.