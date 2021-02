Oculus Quest 2 : le firmware V25 en approche, Facebook Messenger et ouverture aux indépendants au programme !

Alors que tout le monde attendait une mise à jour V24, c'est un firmware V25 qui fera son apparition dans les prochains jours sur la plateforme Oculus Quest. Dans la même logique, nous attendions surtout l'implantation de la gestion des multicomptes et ce sont deux nouveautés inatendues qui sont annoncées.

La première nouveauté, c'est l'arrivée de Messenger sur Oculus Quest. La messagerie instantanée de Facebook sera donc disponible en réalité virtuelle et il sera possible de communiquer avec ses amis, qu'ils soient en VR ou pas, sans quitter le casque. A priori, la communication se fera de façon textuelle soit en tapant via le clavier virtuel, en utilisant des réponses déjà écrites ou encore en écrivant à l'aide de la reconnaissance vocale. Oculus Chats et Oculus Party restent toujours disponibles.

Beaucoup plus important, Facebook lance App Lab qui est un processus qui va permettre aux développeurs indépendants de proposer des applications directement sur l'Oculus Store Quest sans passer par la case validation d'Oculus. En effet, jusqu'à présent, pour qu'elles puissent y être disponibles, il fallait que le contrôle qualité du constructeur les valide afin d'être certain que ces dernières respectent les normes imposées par le constructeur et ne comportent pas de bugs majeurs. Les programmes mis en ligne grâce à App Lab ne seront pas mis en avant, ni hébergés, sur la boutique en ligne mais pourront y être trouvés via une recherche ou via un lien donné par les développeurs. Les achats apparaîtront sur notre espace client et les mises à jour seront faites automatiquement, comme pour les applications standards. Notez que Sidequest, la boutique alternative pour le Quest qui offrait déjà ce genre de service à ceux qui passaient leur casque en mode développeur et pouvaient ainsi « sideloader » des programmes non officiels, proposera une section App Lab afin de permettre à tous, sans aucune manipulation compliquée à faire, de profiter de plus de contenus.

Voici la liste des douze premiers jeux qui sont disponibles via cette plateforme :

Le firmware V25 va être déployé par vagues, afin de ne pas saturer les serveurs, et il faudra sans doute patienter quelques jours (voire plus) avant de le voir arriver sur nos casques. Pour rappel, pour le précédent, le V23, il a fallu plusieurs semaines avant que tout le monde puisse être à jour et depuis, il y a beaucoup plus de casques en circulation. Patience donc...

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.