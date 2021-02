App Lab : la liste des jeux, démos et applications disponibles sur le store des Oculus Quest 1 et 2

Ancient Dungeon Beta by ErThu - Gratuit - PEGI 16

Prenez votre équipement et plongez-vous dans ce rogue-lite d'exploration de donjon !

Baby Hands by Chicken Waffle - 19,99 € - PEGI 3

Des parodies rétro hilarantes! Découvrez le monde à travers les yeux, les oreilles et les petites mains potelées d'un bébé des années 90 !

Crisis VRigade by Sumalab - 4,99 € - PEGI 18

Crisis VRigade est un jeu de tir à la première personne rempli d'action de réalité virtuelle qui permet aux joueurs de jouer le rôle d'un soldat SWAT et de faire face à des situations terroristes. Jouez en solo ou en équipe avec vos amis avec le mode multijoueur coop.

Crisis VRigade 2 by Sumalab - 19,99 € - PEGI 18

Crisis VRigade 2 est un jeu de tir d'action en réalité virtuelle rapide qui permet aux joueurs de jouer le rôle d'un soldat SWAT.

Deisim by Myron Software - 7,99 € - PEGI 16

Dans Deisim, vous pouvez vivre l'expérience d'être un dieu puissant. Vous pouvez construire votre propre monde à partir de rien et aider l'humanité à évoluer de l'âge de pierre à l'ère moderne.

Faites des miracles et fournissez-leur les ressources nécessaires ou faites-leur souffrir de catastrophes.

Descent Alps - Demo by Sutur - Gratuit - PEGI 3

Regarder vers le bas des pentes d'une montagne escarpée avec une paire de skis attachée à vos pieds est exaltant. Vous apprendrez à surmonter la plus difficile des descentes pour devenir un skieur émérite.

Gym Class by IRL Studios Inc - Gratuit - PEGI 3

Plongez dans une salle de sport de taille réglementaire de la NBA dans le confort de votre maison. Jouez aux cerceaux en ligne avec jusqu'à 8 autres personnes - ou entraînez-vous à tirer, à passer et à plonger.



MarineVerse Cup by MarineVerse - 19,99 € - PEGI 3

Apprenez à naviguer, courez dans des lieux emblématiques de la voile, essayez et maîtrisez divers voiliers. MarineVerse Cup est un jeu de course de voile VR compétitif, accessible, mais authentique.





Puzzling Places - Beta by realities.io Inc - Gratuit - PEGI 3

Puzzling Places est un jeu de puzzle 3D relaxant et sain dans lequel vous assemblez des miniatures hyper-réalistes de beaux endroits du monde entier.

Spark AR Player by Facebook - Gratuit - PEGI 3

Essayez les effets que vous avez créés à l'aide de Spark AR Studio dans différents environnements virtuels.

Smash Drums Demo by PotamWorks - Gratuit - PEGI 3

Soyez prêts à ROCK et DRUM HARD dans cette démo ! Embarquez pour un voyage de batterie épique pour échapper aux cauchemars !