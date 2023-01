L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 23 au 29 janvier 2023) : Jeux, App, Hardware et Bon Plans

Cette semaine, nous en avons pour tous les goûts avec du puzzle, du basket, de la lecture de vidéos qualitatives, un nouveau mod pour Half-Life 2, et bien d'autres actualités que nous vous laissons découvrir par la suite. Bonne lecture !

Quoi de neuf en autonome cette semaine ?

Une nouvelle mise à jour gratuite est disponible. Baptisé Lunar New Year Special, le DLC vous fera voyager à Pékin, autour d'un ancien bâtiment d'érudits. Le jeu est disponible sur le Meta Quest Store, le Pico Store ainsi que sur le PlayStation Store (mise à jour gratuite PSVR 2). Quelle qu'en soit la plateforme, nous vous le recommandons chaudement, d'autant plus si vous êtes friand d'expériences zens et visuellement bluffantes.

Une seule sortie cette semaine et il ne s'agit pas d'un jeu à proprement parler mais d'une application de lecture de vidéos sur écran ou immersives en 4k (voire 8k avec un compte premium) intitulée Deo VR : XR. Les vidéos sont de qualité et nous vous conseillons d'y faire un tour.

Quoi de neuf en PCVR cette semaine ?

Après nous avoir régalé avec le portage VR de Half-Life 2, l'équipe Source VR Mod remet le couvert en annonçant le portage de sa suite :

Le mod est gratuit (bien qu'il faudra posséder le jeu Half-Life : Episode 1 pour l'installer) et sortira au premier trimestre 2023 (sans plus de précisions). Half-Life 2 : Episode One est disponible dès maintenant sur Steam au prix de 7,79 €, et si vous n'avez aucun titre en rapport avec la licence Half-Life 2, nous vous conseillons vivement de vous tourner sur le bundle The Orange Box (19,50 €), qui les inclue tous.

Un nouveau FPS (qui a dit : "encore ?") s'apprête à débarquer le 1er mars 2023. Afin de vous rassurer, le jeu comporte deux spécificités intéressantes : la première est que le jeu reprend les codes de Superhot VR, la deuxième est que vous utiliserez un arc comme arme principale, ce qui promet (sur le papier) un gameplay bien plus technique que le jeu dont il s'inspire :

Le jeu est d'ores et déjà présent sur Steam, aucun prix n'a été indiqué à l'heure actuelle. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de l'ajouter à votre liste de souhaits.

Un titre encore plus original ici car il s'agit d'être en régie et de piloter le journal télévisé. Il vous faudra alors switcher entre les différentes caméras, lancer la pub au bon moment, censurer au besoin, etc. Le tout bien évidemment dans un univers loufoque à la Monty Python :

Le titre sera disponible, sans précision de prix, le 23 mars prochain sur Steam (PCVR) ainsi que sur Meta Quest 2. Attention, la version flat du jeu n'est pas cross-buy !

Avis aux amateurs de Daytona USA et Virtua Racing, le jeu qui se tient devant vous respire les années 90 (ah cette musique !), aussi jouable en flat qu'en VR, le jeu s'avère particulièrement prometteur :

Niveau contenu, nous restons sur du classique : un mode arcade, du multijoueur en écran splitté (comme à l'époque) ou en ligne. Le jeu arrivera le 31 mars en Early Access via Steam, si vous souhaitez le soutenir, le studio CGA (encore une belle référence aux années 90) va bientôt annoncer sa campagne kickstarter. Et si vous souhaitez essayer le titre avant de le backer, sachez qu'une démo compatible VR est d'ores et déjà disponible sur la page Steam du jeu.

Le jeu débarquera également sur les consoles PS4, PS5, Switch, Xbox One. Rien n'a été dévoilé concernant la compatibilité avec le PSVR ou le prochain PSVR 2 ; pareillement, nous sommes surpris que le studio n'ait pas envisagé un éventuel portage sur Meta Quest ou Pico, qui restent des (si ce n'est "les") machines de prédilection pour les expériences low-poly, d'autant plus quand les jeux du genre sont extrêmement rares en autonome !

Quoi de neuf sur l'actu PSVR 2 cette semaine ?

Les amateurs de gestion seront aux anges cette semaine car un jeu leur est dédié. Cerise sur le gâteau, il sortira le 22 février, jour de lancement du PSVR 2 :

Bien que le soft soit sorti l'an dernier sur les principaux casques VR, le studio Handygames prend soin de rappeler (les détracteurs du PSVR 2 en font rarement mention) que celui-ci sera bien évidemment adapté aux spécificités haptique du casque de Sony. Les développeurs expliquent ainsi que les joueurs pourront ressentir les tremblements de terre ainsi que les différents objets qu'ils tiennent dans leurs mains, entre autres.

Les brèves :

Cette semaine, nous avons Among US VR qui peut se targuer d'avoir dépassé le million de ventes, Rec Room qui réfléchit à doter nos avatars de jambes, et les développeurs de Cities: VR (version PSVR 2) qui annoncent une taille de map plus importante (jusqu'à 9 fois celle des versions Meta Quest).

Rendez-vous à la page suivante pour notre récapitulatif Hardware.