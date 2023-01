Walkabout Mini Golf : la dernière mise à jour rend le jeu encore plus beau !

C'est sans aucun doute l'un des jeux les plus populaires sur nos casques autonomes. Le célèbre minigolf à la patte artistique low-poly et au level design très poli pourrait se targuer d'être installé sur la grande majorité de nos casques de réalité virtuelle. Et pour cause, il propose un gameplay simple, mais néanmoins amusant, permettant de jouer jusqu'à huit joueurs simultanément dans des parcours défiant notre imagination et donnant lieu à des situations très rocambolesques.

Le dernier parcours en date nous plonge, non pas 20 000 lieues sous les mers ou encore dans l'univers de Myst, mais dans les tréfonds de l'océan à la recherche des trésors engloutis dans l'ancienne cité d'Atlantis. Nous reconnaissons le travail très soigné du studio Mighty Coconut dans cette nouvelle aventure qui s'annonce pleine de vie. Venez nager avec les poissons et les baleines au gré des courants.

Comme d'habitude, le parcours peut aussi se faire de nuit et laisse place à la bioluminescence pour notre plus grand plaisir, qui est à découvrir pour le prix de 3,99 € sur le store de Meta, et ce à destination des Quest 2 et Pro pour le moment.

Par ailleurs, ce DLC vient accompagné d'une mise à jour gratuite sobrement intitulée la « Resolution update ». Grâce aux récentes annonces de Meta concernant les nouvelles possibilités offertes aux développeurs en termes de puissance du casque, le studio a modifié son jeu pour un rendu en plus haute résolution, faisant passer l'affichage de 1440x1584 à 1884x2112 pixels, soit un bon d'environ 30 %. En plus d'utiliser les nouvelles capacités du casque permises par Meta, les développeurs ont réduit la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz à 72 Hz et ont utilisé à leur avantage le clipping.

Par la même occasion, cette mise à jour profite aussi au Quest Games Optimizer qui voit de ce fait ses profils HD et HD+ augmenter, eux aussi, respectivement à 2332x2639 et 2781x3152 pixels, soit une hausse de 93 % ! Vous n'aurez jamais joué dans d'aussi bonnes conditions à Walkabout Mini Golf.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 à la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 449,99 €.