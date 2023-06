Walkabout Mini Golf : le parcours « Voyage au centre de la Terre » daté, un autre et une version mobile cross-play annoncés

Le studio Mighty Coconut nous régale encore une fois en présentant deux DLC pour son titre à succès : Walkabout Mini Golf. Le premier s'inspire grandement du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, l'autre entame une nouvelle série bien « sinistre » dénommée Evil Lairs.

Voici ce que le studio déclare à ce sujet :

Évadez-vous dans un monde amusant et magnifique rempli des meilleurs parcours de mini-golf que vous ayez jamais vu dans Walkabout Mini Golf ! L'année dernière, le développeur Mighty Coconut a sorti le parcours 20 000 lieues sous les mers, en promettant que ce n'était que la première des trois adaptations de Jules Verne que le studio était en train de développer.

Aujourd'hui, Mighty Coconut a donné un premier aperçu du deuxième volet, Journey to the Center of the Earth (Voyage au centre de la Terre), qui sortira le 8 juin. Préparez-vous à vous frayer un chemin dans un monde mystérieux, caché sous la surface, avec d'énormes dinosaures, une forêt de champignons et un tout nouveau mécanisme de lampe de poche.

Il a également dévoilé une nouvelle série sinistre, « Evil Lairs », qui débutera en juillet avec Laser Lair. Et si vous voulez passer un peu plus de temps sur le green en dehors de votre casque ou partager le plaisir avec vos proches, il a également présenté la Pocket Edition, qui sortira sur iOS dans le courant de l'été et qui proposera du cross-play avec les Meta Quest.