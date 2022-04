Walkabout Mini Golf : un nouveau parcours emprunt de Myst(ère) annoncé !

Après avoir annoncé la sortie cet été d'un parcours basé sur le film fantastique Labyrinth (1986) de Jim Henson (lire l'article), les développeurs de Walkabout Mini Golf annoncent désormais leur partenariat avec Cyan, détenteur de la licence Myst, un jeu d'énigme phare des années 90, qui a déjà fait l'objet d'un remake disponible sur Quest et PC VR).

Ce DLC est annoncé pour l'automne prochain et sortira sur nos Meta Quest, en PC VR et sur les « futures plateformes VR ». Au programme, ce parcours comprendra 18 trous et donc 18 balles à récupérer, un putter commémoratif à collectionner ainsi qu'un défi appelé « chasse au renard ».

Mighty Coconut annonce que le parcours Myst présentera « un gameplay immersif avec une physique réaliste, ainsi que des décors, des objets et l'esprit des énigmes de la saga Myst », et qu'il sera « vif, stimulant, rempli d'énigmes et magnifique ».

« Nos générations de joueurs ont découvert l'île Myst, d'une beauté austère et désormais emblématique, il nous semble donc naturel d'ouvrir cette attraction virtuelle de mini-golf où les fans pourront se connecter et explorer. Ces derniers pourront explorer le monde créé par les frères Miller, Robyn et Rand, et avoir des amis du monde entier pour s'amuser, tout cela autour du jeu fantaisiste qu'est Wakabout Mini Golf » a déclaré Hannah Gamiel, directrice du développement chez Cyan.

Un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu.

