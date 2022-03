Walkabout Minigolf: Labyrinth, préparez-vous à putter dans un parcours fantastique peuplé de créatures magiques

Le prochain DLC du célèbre jeu de minigolf Walkabout Minigolf nous emmènera dans l'univers du film fantastique classique Labyrinth de Jim Henson sorti en 1986. Grande première pour le studio, Mighty Coconuts a en effet signé un accord avec The Jim Henson Company pour créer son premier parcours de 36 trous sous licence.





Préparez-vous donc à retourner dans le royaume des gobelins avec ce prochain parcours qui ne manquera pas de vous retourner le cerveau. Les décors s'annoncent également plus vivants et stimulants, puisque nous serons amenés à croiser une multitude de personnages ou de créatures telles que des fées, des lutins ou encore de nombreux gobelins. Et comme à son habitude, le studio proposera d'enrichir sa collection avec 18 nouvelles balles cachées dans cet environnement torturé, ainsi que de mettre la main sur l'insaisissable putter sur le thème du film Labyrinth.

« Nous sommes ravis de travailler avec The Jim Henson Company pour notre premier cours sous licence », a déclaré Lucas Martell, producteur exécutif et responsable de Mighty Coconut. « Ils ont été des partenaires formidables, nous aidant à rester fidèles au Labyrinth original, tout en nous permettant de nous amuser et d'être inventifs alors que nous créons ce qui est essentiellement un parc à thème virtuel complet, avec un parcours de mini-golf attaché. »

Walkabout Minigolf: Labyrinth est attendu cet été sur Quest ainsi que sur les stores Rift et Steam.



Un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu.



