BON PLAN sur Walkabout Mini Golf : faites le plein de parcours à prix réduit avec le Whole in One Pack !

Le jeu de parcours de mini-golf le plus adulé des joueurs de réalité virtuelle, Walkabout Mini Golf, propose son « Whole In One Pack » pour une durée limitée. De quoi se faire plaisir avec cette pépite au gameplay et à la patte graphique très soignée.

Ce sont donc pas moins de 10 parcours originaux qui sont proposés à la carte. Mais ce n'est pas tout, car le jeu lui-même fait partie de ce pack. Le tout est proposé au prix 34,99 €, soit une réduction totale de 26 %, sur le store Meta Quest, ou à 31,32 €, soit 25 % de réduction, sur le store SteamVR ! Bien sûr, le prix est dégressif si tant est que vous ayez déjà tout ou partie du pack proposé. Voici le menu :

Nous ne pouvons que vous conseiller ce petit bijou, l'un des jeux les plus suivis sur nos casques de réalité virtuelle avec un studio (Mighty Coconut) non avare pour proposer des nouveautés et des parcours délirants aux univers très différents. Vous en aurez à coup sûr pour votre argent.

N'oubliez pas que l'excellent Quest Games Optimizer propose des profils graphiques pour améliorer encore et toujours le jeu.

Sachez que vous pouvez vous offrir un Quest 2 à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (128 Go) ou 549,99 € (256 Go).