Walkabout Mini Golf : un DLC tout en sucre débarque, sans date limite de consommation

Approchez, approchez, frayez-vous un chemin parmi les macarons, glaces, pancakes et autres gourmandises dans le nouveau DLC Sweetopia de Walkabout Mini Golf proposé par le studio Mighty Coconuts.

Déplacez-vous à travers des obstacles gluants, colorés et alléchants au travers des 36 trous de Macaroon Meadows, du marais Mallow, du jardin des délices Gummi, des montagnes Hard Candy et plus encore. Mais attention au nouveau mécanisme d'aspiration lorsque vous traversez les pipe-lines de chocolat fondu. Vous retrouverez le DLC au prix de 2,39 € sur la boutique SteamVR et pour 2,99 € sur les stores Rift et Quest.

Un profil Quest Games Optimizer est disponible pour le jeu.

