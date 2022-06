Walkabout Mini Golf : le nouveau DLC El Dorado vient de sortir !

Cette semaine, Mighty Coconut a lancé un nouveau parcours DLC pour Walkabout Mini Golf, centré sur la ville mythique d'El Dorado. Il s'agit là du 12ᵉ parcours disponible et le dernier volet de la série de maps DLC Lost Cities publiées ces derniers mois.

Voici une description de la nouvelle carte El Dorado par Mighty Coconut :

Dans les jungles des hautes terres d'Amérique du Sud se trouve la mythique cité d'or : El Dorado. Tracez votre chemin à travers les ruines d'une ancienne civilisation à la recherche de trésors perdus, de balles perdues, de putters et peut-être même de la partie parfaite de Walkabout Mini Golf.

Mighty Coconut vise actuellement la sortie d'une nouvelle carte par mois. Les précédents arrivages incluent les cartes Jardins de Babylone et Shangri-La, dans le cadre de Lost Cities, et le parcours Sweetopia rempli de sucreries. Walkabout a également reçu une mise à jour gratuite en avril, ajoutant une nouvelle île de bienvenue, qui agit essentiellement comme un hub principal, réimaginée et interactive.

Walkabout Mini Golf a encore beaucoup de choses prévues à l'horizon, notamment des packs DLC sous licence. Le premier d'entre eux introduira un parcours basé sur le film Labyrinthe de Jim Henson (1986), suivi d'un autre pack qui redonnera vie à l'île du jeu de réflexion classique Myst, réimaginée en parcours de minigolf.

Le parcours El Dorado de Walkabout Mini Golf est disponible dès maintenant sur les plateformes Quest et SteamVR pour respectivement 2,99 € et 2,39 €. Deux profils Quest Games Optimiser sont disponibles pour le jeu, en HD et UHD.

