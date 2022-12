Meta Quest : non, Meta n'a pas augmenté les performances du Quest

Depuis quelques jours déjà, nous voyons fleurir sur les sites d'actualité et les chaînes YouTube l'annonce suivante : Meta aurait augmenté les performances du Meta Quest 2 et boosté le GPU de 490 MHz à 525 MHz. En réalité, il n'en est rien et nous allons vous expliquer pourquoi.

Tout est parti de ce billet de blog officiel que vous pouvez retrouver ici, à la suite duquel le compte Twitter du compte Oculus Developers a tweeté :

Today we’re excited to announce that you have more GPU compute power to work with on Meta Quest 2 devices—7% to be exact. All developers can start taking advantage of the new 525 MHz GPU frequency (up from 490 MHz) for better app performance. Learn more ➡️ https://t.co/0OEwcOLk6N pic.twitter.com/TeeXMw8Leu — Oculus Developers (@Oculus_Dev) December 21, 2022

Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour affoler les foules et que la mauvaise compréhension des uns fasse la vérité des autres. Nous pouvons ainsi lire à peu près partout sur les forums, sites d'actualités ou chaînes YouTube que le Meta Quest 2 va devenir encore plus performant lors de la prochaine mise à jour V49. Malheureusement, le mal est fait et de nombreux utilisateurs s'attendent à être bluffés par les nouveaux graphismes proposés par leur appareil de réalité virtuelle.

Or, il n'en est strictement rien. Meta n'a jamais annoncé avoir amélioré la puissance de son Meta Quest 2, mais uniquement le fait que les développeurs ont dorénavant plus de marge pour développer leurs jeux/logiciels en exploitant une fréquence un peu plus élevée qu'auparavant.

Place à un peu de théorie. Il est possible de modifier les performances des Meta Quest, Oculus Go ou encore des casques PICO Neo 3 Link et PICO 4 en jouant sur le niveau de performance du GPU (Graphic Processor Unit = carte graphique). Le GPU s'occupe en grande partie de calculer les effets graphiques, les textures, etc. dans les jeux vidéos.

Il existe 6 niveaux de performance, correspondant à des fréquences de fonctionnement plus ou moins élevées. Plus la fréquence est élevée, plus le GPU peut traiter d'informations et donc plus d'images ou d'effets visuels, offrir une meilleure résolution des textures, etc. Voici les niveaux en question pour la puce Snapdragon XR2 équipant les Meta Quest 2 et PICO 4 :

0 = 305 MHz (Power save) ;

1 = 400 MHz (Low) ;

2 = 441 MHz (Medium) ;

3 = 490 MHz (High) ;

4 = 525 MHz (Very High) ;

5 = 587 MHz (Unlocked).

Jusqu'à maintenant, les développeurs étaient restreints dans leurs développements au niveau 3, c'est-à-dire à une fréquence de 490 MHz. De ce fait, Meta était assuré que les jeux et applications n'impactaient pas trop la consommation de la batterie ni la chauffe du casque. Aujourd’hui, avec la concurrence directe du PICO 4 et de l'essor des batteries pour tenir plus longtemps nos sessions de jeu, Meta s'est enfin réveillé et a annoncé lâcher du lest pour que les développeurs proposent des jeux un peu plus aboutis visuellement ou tout simplement plus stables. Il était temps, car nous déplorons la fluidité médiocre de bon nombre de jeux sortis récemment comme Moss: Book II, BONELAB, Nock, Ultimech, Medal of Honor: Above and Beyond ou le tout récent Marvel's Iron Man VR. Ces jeux peinent à tenir une cadence d'image constante, ce qui occasionne de nombreuses chutes d'images et une expérience loin d'être parfaitement fluide.

Ce petit coup de pouce est donc le bienvenu pour nous les joueurs, à la seule condition que les développeurs mettent à jour leurs jeux pour profiter de ce maigre gain de performances. Nous parlons ici de 7 %, ce qui ne représente finalement pas grand-chose. Ne vous attendez pas à beaucoup de changement, et encore, faut-il que l'ensemble des développeurs jouent le jeu.

Ces niveaux de performance, vous pouvez les activer par exemple via l'application SideQuest sur votre ordinateur :

Ou en utilisant le Quest Games Optimizer directement depuis votre casque, sans ordinateur donc, ce dernier proposant plus de finesse de réglages et de niveaux de performance que SideQuest :

C'est donc tout sauf une amélioration du Meta Quest 2, mais un peu plus de marge pour les développeurs, et la nuance est bien là. Le niveau 4 (525 MHz) est régulièrement activé par le casque lui-même dans certains cas d'utilisation si la demande en performance se fait sentir. Les niveaux de performance cités ont toujours existé et vous pouvez les utiliser en passant par la commande adb suivante : « adb shell setprop debug.oculus.gpuLevel LE-NIVEAU-DE-VOTRE-CHOIX ». SideQuest et le Quest Games Optimizer utilisent cette commande pour modifier les capacités du GPU.

En augmentant les capacités du GPU, votre casque va consommer un peu plus de batterie et chauffer un peu plus. Cependant, n'ayez crainte, si vous possédez une batterie, le problème ne se pose plus et la chauffe reste modérée dans tous les cas. Le casque peut franchir les 50°C sans sourciller, tout comme un smartphone. En moyenne, lors d'une utilisation en jeu, la température d'un Quest se situe entre 40 et 45°C.

Reste cette dernière question. Pourquoi Meta n'annonce cela que maintenant ? Nous aurions pu avoir des expériences plus travaillées depuis le début... Et c'est bien pour cette raison que le Quest Games Optimizer est né, pour pallier ce manque et optimiser les visuels et les performances des jeux et applications tout en jouant sur bien plus de paramètres que le simple GPU. À ceux qui se demandent si QGO est mort, la réponse est non : QGO va bien au-delà des 7% de performance supplémentaire et dépasse dans de très nombreux cas les 50 % et utilise le 525 MHz et le 587 MHz depuis longtemps.