TEST Marvel's Iron Man VR : que vaut la version Meta Quest 2 de cette ancienne exclusivité PSVR ?

Incarner Tony Stark est, sans nul doute, un rêve de gosse que bon nombre d'entre nous a dû faire. Iron Man VR est donc l'opportunité de se glisser dans sa peau et surtout son armure. Sorti en exclusivité sur PSVR, il arrive maintenant sur Meta Quest 2 et c'est toujours le studio Camouflaj qui est aux commandes. Le logo Oculus Studios au lancement du jeu affiche la couleur et ce jeu restera une exclusivité Meta du côté des casques hybrides. À noter, si les utilisateurs de PICO 4 ne peuvent donc pas en profiter, ceux du Quest 1 non plus, mais cela devient malheureusement pour eux, la norme.

Sans divulgâcher l'histoire, Marvel's Iron Man se déroule au moment où Tony Stark décide de cesser la fabrication d'armes de guerre et où Pepper Potts est nommée au poste de présidente de Stark Industries. C'est alors qu'une entité dénommée Ghost vient pirater et prendre le contrôle des drones de Stark pour lui nuire, voire plus. Dans ce jeu d'action et d'aventure, nous allons donc basculer entre des phases scénarisées où Tony Stark se la raconte et des phases de combat au sein de son armure de plus en plus complexe au fur et à mesure de l'histoire. À noter, la version Quest 2 n'impose plus les temps de chargement insupportables qui venaient tuer l'immersion dans la version originale sur PSVR.

Côté gameplay, que vous pouvez découvrir dans notre vidéo ici, c'est à l'aide des propulseurs de nos mains que nous volons. C'est donc en les déclenchant et en les orientant que nous nous dirigeons très naturellement. S'il est possible de jouer assis en tournant à l'aide d'un joystick, c'est debout en tournant sur soi-même que les impressions sont plus réalistes, surtout avec l'absence totale de fil qui gênait sur la version originale (PSVR). Voler devient naturel et immersif, même si cela fait parfois sortir de l'espace de jeu en étant pris dans le feu de l'action, car nous nous déplaçons sans y faire attention. Si jamais vous avez joué à la version originale, vous vous sentirez vraiment beaucoup plus libre au sein de votre armure et si vous avez la version Meta Quest 2, ne tentez pas l'autre, vous seriez déçus. Pour les combats, le challenge augmente un peu, car même s'il est possible de passer en vol stationnaire pour tirer avec ses deux mains, il faut souvent se diriger avec l'une et tirer de l'autre, c'est un coup à prendre. Il y a plusieurs types d'armement et même des attaques fulgurantes avec les poings, mais nous ne vous en dirons pas trop, pour vous laisser le plaisir de la découverte. Petit point de détail, si vous préférez, il est maintenant possible de se déplacer librement, au lieu d'utiliser la téléportation lorsque Stark est au sol.

Graphiquement, Marvel's Iron Man VR sur Meta Quest 2 est bien réussi. Le passage d'une version tournant sur PS4 (PSVR) à une sous Android (Quest 2) a été bien géré et l'ensemble ne souffre pas du syndrome « downgrade graphique insupportable » déjà vu maintes fois. Tout est propre, la disparition des lumières dynamiques n'est même pas vraiment notable et la fluidité est au rendez-vous, car nous n'avons rencontré aucun ralentissement pendant nos sessions de test. Côté son, tout est bon dans l'Iron, il n'y a vraiment rien à dire techniquement. Par contre, fidèle à ses habitudes, Stark parle beaucoup et les dialogues (en français audio et textuel) tombent parfois un peu à plat avec des traits d'humour qui auraient mérité un peu plus de style. Le doublage français est assez propre, mais soyons franc, nous aurions tant aimé entendre la voix de Robert Downey Jr. (celle de son comédien de doublage en français, du moins) qu'il y a une petite déception sur ce point.

En conclusion, le portage de Marvel's Iron Man VR sur Meta Quest 2 est une réussite. Il apporte le même contenu, à la virgule près, tout en magnifiant l'expérience de jeu grâce à l'absence de fil, la disparition des écrans interminables de chargement entre deux niveaux et le mode de déplacement libre lorsque notre héros est au sol. Graphiquement, le jeu garde son style initial sans que les adaptations nécessaires pour passer d'une version tournant sur PS4 à une sous Android ne soient destructrices, la fluidité est parfaite et la durée de vie plutôt bonne (autour de 6/7 heures sans faire les missions annexes). Certes, la rejouabilité n'est pas au rendez-vous quotidiennement, mais rechausser l'armure d'Iron Man de temps en temps reste suffisamment jouissif pour revenir faire quelques petits fights par-ci par-là.

Si jamais le jeu vous a séduit, il est disponible sur le Meta Quest Store ici au prix de 39,99 €. Il ne tourne que sur Meta Quest 2 et, à priori, il restera une exclusivité Meta (Oculus Studios) sur les casques hybrides, ce qui fait qu'il ne sortira pas sur PICO 4, pour être plus clair. Vous pouvez vous offrir un casque Meta Quest 2 sur Amazon.

Les plus Incarner Iron Man

Graphiquement réussi (sauf un passage, mais vous verrez)

Fluidité parfaite

Histoire intéressante

Combats très stylés

Sensation de vol au top

Durée de vie

En français (textuel et vocal) Les moins Dialogues parfois pas top

Mais où est le comédien de doublage de Robert Downey Jr. ?

Notation Graphismes 16 20 Bande-son 16 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 16 20 Scénario 17 20 Verdict 17 20