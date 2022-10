Marvel's Iron Man VR : vous serez libérés du fil et des écrans de chargement sur Meta Quest 2

Lancé en 2020 sur PSVR premier du nom, l'excellent Marvel's Iron Man VR souffrait par endroits de quelques menus défauts. Avec l'arrivée prochaine de la version Meta Quest 2, il semble que les développeurs du studio Camouflaj (racheté pour l'occasion) ont pu réaliser leur véritable vision du jeu.

Vous vous en doutez sûrement à la vue des visuels, ce titre nous propose de revêtir l'armure d'Iron Man et de nous mettre dans la peau de Tony Stark. Ryan Payton, fondateur de Camouflaj, ne tarit pas d'éloges sur le jeu :

Mon équipe a vraiment essayé de se surpasser. Non seulement nous avons sorti un jeu très important pour la plateforme Meta, mais nous avons également pu proposer des visuels tout à fait impressionnants. Enfin, la dynamique du jeu n'a pas d'autre équivalence à l'heure actuelle. Disons que nous l'avons fait d'une manière qui ne pouvait pas s'appuyer sur les forces fondamentales de la plateforme sur laquelle nous étions à l'époque (NDLR : le PSVR). L'expérience de jeu est donc sublimée sur Meta Quest 2. Nous proposons non seulement une expérience plus libre, mais aussi dénuée de tous les défauts inhérents à la version PlayStation VR. À l'époque, nous aurions aimé pouvoir faire plus en ce qui concerne les temps de chargement sur PSVR et, croyez-moi, ce n'était pas dû à un manque d'efforts. Pour la version Meta Quest 2, nous avons discuté de la nécessité ou non d'un écran de chargement pour certaines missions. Et puis le jeu est tellement rapide dessus que nous n'avons même pas besoin de montrer au joueur que le jeu se charge. J'ai l'impression que les joueurs vont pouvoir vivre l'essence même de ce que nous cherchions à créer dès le début. Il s'agit de réaliser le fantasme ultime du super-héros en associant Iron Man à la VR.

Nous aurons sur Meta Quest 2 des chargements beaucoup plus courts, qui gâchaient pour beaucoup l'expérience des joueurs PSVR. La cause de cette longueur est bien sûr l'utilisation du disque dur de la PS4, bien moins véloce qu'un SSD ou d'une puce eMMC, qui eux ne sont pas soumis à la vitesse de rotation physique et mécanique du disque et de la tête de lecture.

Rappelez-vous, le PSVR était un casque filaire avec une seule caméra externe pour le tracking, nécessitant quelques contournements techniques pour jouer avec des mouvements à 360°. Sans câble, le plaisir est décuplé, vous pouvez désormais jouer sans contraintes et avec une gamme complète de mouvements sans vous enrouler sur vous-même.

Au niveau des graphismes, nous espérons que le downgrade ne sera pas trop important. N'oublions pas que le jeu est sorti sur la PS4 et que celle-ci demeure toujours plus puissante que la puce qui équipe le Meta Quest 2. Ne vous alarmez pas pour autant, notre application Quest Games Optimizer veille au grain et vous proposera le ou les meilleurs profils qui soient pour ce titre.

Marvel's Iron Man VR sera lancé le 3 novembre sur Meta Quest 2. Si ce casque vous intéresse toujours, sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.