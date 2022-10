Marvel's Iron Man VR annoncé sur Meta Quest 2 via un trailer et des images, une date de sortie imminente !

Voilà une annonce totalement inattendue sachant que Marvel's Iron Man VR était une exclusivité PlayStation VR jusqu'à ce jour. Dans l'annonce, vous verrez que Meta remercie les équipes de Camouflaj et Endeavour One, mais aussi Sony Interactive Entertainment et Marvel Entertainment en les désignant comme partenaires. Nous avions déjà tiqué lors de l'annonce de la sortie de Ghostbusters VR, qui appartient aussi à Sony, sur Meta Quest 2 avant même celle sur PSVR 2, mais il semblerait que les deux géants soient bien connectés.

Nous sommes de grands fans d'Iron Man VR de Marvel depuis son lancement sur PlayStation VR en 2020, et nous ne pourrions être plus ravis de révéler qu'il arrivera sur Meta Quest 2 le 3 novembre, avec l'aimable autorisation des équipes talentueuses de Camouflaj et Endeavour One, et nos partenaires de Sony Interactive Entertainment et Marvel Entertainment.

Envolez-vous dans l'armure emblématique d'Iron Man de Tony Stark. Parcourez le monde et affrontez Ghost, un hacker avec une dangereuse armée de drones et un lien mystérieux avec le passé de Stark. Rempli de références profondes pour les fans de longue date de Marvel, c'est ce qui se rapproche le plus de l'armure d'Iron Man, à moins de construire la vôtre.