Pico Neo 3 Link : le casque VR chinois arrive enfin en Europe pour une phase de bêta et pourrait faire très mal à Meta !

En voilà une nouvelle qui va en ravir plus d'un ! Le Pico Neo 3 Pro s'apprête à débarquer dans nos contrées sous le nom de Pico Neo 3 Link, une appellation s'affranchissant de la dimension professionnelle.

Cette semaine avait lieu l'un des évènements incontournables de la réalité virtuelle, le salon européen Laval Virtual, dédié aux technologies immersives que sont la réalité virtuelle et augmentée. L'occasion ici pour bon nombre de professionnels de faire parler leurs idées, de leur donner une visibilité et de montrer à quoi pourrait ressembler le monde AR/VR de demain. L'occasion ici aussi, pour nous autres curieux et journalistes, de faire le plein d'informations en tout genre et de proposer cette visibilité directe auprès de nos communautés sur des projets en devenir.

De grands noms du secteur se sont donc invités sur le salon tout comme Pico le fabricant de casques VR autonomes détenu par ByteDance, le propriétaire de TikTok. Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs jours/semaines et les spéculations les plus folles ont vu le jour, car le géant a annoncé faire spécialement le déplacement depuis la Chine.

La plus probable s'est révélée être celle qui nous a été annoncée ce mercredi en direct de Laval Virtual. Le Pico Neo 3 Link débarque en Europe en précommande à partir d'aujourd'hui, 15 avril, en quantité limitée, en France, Espagne, Allemagne et aux Pays-Bas pour une livraison prévue à partir du 24 mai. Le Royaume-Uni et l'Italie, pour leur part, seront servis au milieu du mois de juin.

Quoi qu'il en soit, dès l'expédition des premières unités, Pico compte lancer un vaste programme de bêta test afin de s'assurer de la fiabilité de sa solution dans nos contrées, mais aussi tout bonnement pour prendre le pouls de ce nouveau marché qui lui est encore étranger. Pour l'occasion, il annonce vouloir entièrement repenser son écosystème, son site internet et ses services pour s'adapter à l'Occident.

Disponible au prix de 449 €, c'est à dire dans la tranche de prix du Meta Quest 2 256 Go, il sera possible de se le procurer auprès des revendeurs agréés que sont pour l'instant :

SystemActive : https://systemactive.co.uk/pico-neo3-link ;

Matts Digital : http://www.matts-digital.fr/pico-neo-3-link-c2x37485397 ;

VR Experts : https://vr-experts.fr/consumer/product/pico-neo-3-link ;

Shenker : https://bestware.com/en/pico-neo-3-link.html ;

Invelon : https://xrshop.invelon.com/products/pico-neo-3-link-gafas-de-realidad-virtual.

Avant de conclure son discours, le directeur général de Pico Europe, Leland Hedges s'est permis de nous présenter une ristourne commerciale, sérieux argument de vente permettant l'acquisition de son matériel et la fidélisation client. Ce n'est pas moins de 35 % de réduction sur le prochain modèle qui est promis. Devons-nous y voir ici la lueur d'une prochaine version ? Cependant, nous tenons à nuancer cet argument marketing. Aussi sympa soit-il, la mention en bas de l'image mentionne que cette ristourne sera honorée si l'effet escompté en Europe est bien celui attendu.

Cependant, nul doute que son arrivée devrait plaire au plus grand nombre et tombe à point nommé dans un marché saturé par la suprématie de Meta. Le dernier appareil de Pico a une fiche technique quasiment similaire au Meta Quest 2 :

Dalle LCD de 3664 x 1920 pixels soit 773 PPI ;

Lentilles Fresnel ;

FOV de 98° ;

Réglage IPD 3 positions (58, 63,5 ou 69 mm) ;

Wi-Fi-6 et Bluetooth 5.1 ;

Streaming sans fil PC VR, mais aussi filaire avec un câble DisplayPort fourni pour une image non compressée ;

Processeur Snapdragon XR2 ;

6 Go de RAM ;

256 Go de stockage ;

Fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ;

Tracking 6 DoF avec 4 caméras ;

Contrôleurs ring très similaires à ceux du Quest ;

Mais sans le hand-tracking natif proposé par les caméras... Il faudra attendre le bundle avec le tracker Stereo IR 170 d'Ultraleap, que nous avons cependant pu tester et qui nous a laissé une bien meilleure impression au niveau de la fluidité et de l'occlusion, comparé à ce que propose le Quest.

Cependant, contrairement aux Quest, l'utilisation de ce casque ne nécessitera aucune connexion avec un quelconque réseau social et tous ces travers, un gros pied de nez à Meta. Ce seul argument pourrait à lui seul faire pencher la balance en sa faveur, car nombreux sont les mécontents. Néanmoins, pour appuyer encore plus là où ça fait mal, Pico précise que le Neo 3 Link est équipé, en plus d'une solution USB-C 2.0, d'un DisplayPort vendu directement avec le produit et qui représente, comparativement au câble Link de type USB-C que nous connaissons, le jour et la nuit. Il s'agit ici d'un streaming filaire très haute fidélité sans perte ni compression d'image. De ce fait le Neo 3 Link s'impose comme un casque pleinement autonome, mais dans le même temps comme un véritable casque PC VR. Tout comme AirLink, le constructeur propose aussi sa propre solution de streaming sans fil.

Pour terminer, le directeur du groupe a voulu rassurer les futurs utilisateurs que les jeux ne manqueront pas, car les expériences sont vraiment très nombreuses. Premièrement, le système d'exploitation embarqué dans le casque est le système Android, celui-là même qui équipe les Quest.

Il assure que le portage des applications déjà existantes sera simplifié. Il précise que le store de Pico contient déjà plus d'une centaine de titres, que la société travaille main dans la main avec de nombreux studios comme Vertigo Games, lui permettant de proposer After The Fall, Walkabout Mini Golf, Eleven Table Tennis, Larcenauts, mais aussi SUPERHOT ou encore Demeo, mais enfin et surtout, que le magasin SteamVR est entièrement compatible. Ne reste donc que les exclusivités que se chamailleront Pico et Meta.

Dans tous les cas, nous l'attendons avec impatience ici à la rédaction. Le voilà sur la tête de notre rédacteur Samuel dans sa version Neo 3 Pro Eye, avec de l'eye-tracking, une technologie vraiment très prometteuse. Le résultat nous a bluffés et fera surement office d'un billet dédié sur le site.