TEST Nock : le Rocket League de la VR ?

L'e-sport et la VR font-ils bon ménage ?



Après le succès de Half + Half et fort de son expérience multijoueur, le studio Normal souhaite désormais s'ouvrir au monde de l'e-sport, allant jusqu'à présenter son titre en tant que « premier véritable jeu de sport multijoueur en VR » ! Cette déclaration, aussi audacieuse qu'impudente a de quoi surprendre. Surtout qu'en la matière, la concurrence est rude.

Gageons que le titre est à la hauteur de cette annonce. Spoiler Alert, c'est le cas !

Le but du jeu est très simple, il faut rentrer le ballon dans les cages adverses. Vous connaissez Rocket League ? Remplacez les voitures par des flèches et vous obtenez Nock. Le titre met en scène 2 équipes de 3 archers qui, à coups de flèches bien placées, essayent de rentrer un immense ballon dans le but adverse. Pour corser le tout, les munitions sont limitées et il faut sprinter à travers le niveau pour les récupérer. Nous avons également la possibilité de transformer nos flèches décochées en cubes (bien pratique pour protéger notre but). Attention tout de même à ne pas se retrouver assommé par un ballon propulsé à bout portant par une flèche adverse. Si le principe du jeu ainsi que ses règles respirent la simplicité, il n'en reste pas moins complexe à maîtriser pour faire partie des gagnants.

Nous démarrons le titre dans le plus simple appareil, via un tutoriel pour apprendre à manier l'arc, viser le ballon et nous déplacer. Bonne surprise, la physique est au top. Nul besoin ici d'effectuer des combinaisons de mouvements et de boutons complexes pour parvenir à nos fins, tout se fait très naturellement et parcourir ce tutoriel s'effectue sans éprouver la moindre difficulté. Un tour de force qui impressionne et permet déjà d'ancrer le soft dans la catégorie des jeux faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser. À l'instar du billard, la position d'arrivée de la flèche conditionne l'orientation du ballon. L'action du jeu est frénétique et il faut allier stratégie et réflexes pour s'en sortir. Pas d'inquiétude, bien avant de s'aventurer en parties multijoueurs, le jeu offre la possibilité de jouer en solo contre des bots.

Si le début du jeu peut paraître hasardeux, passé quelques heures, nous obtenons des réflexes physiques et mentaux qui permettent de nous assurer la victoire (de quoi nous sauver pour les premières parties en multi) ! Sachez également que notre corps peut faire bloc au ballon, ce qui donne la possibilité (un bref instant) de l'orienter vers le but adverse et de le cribler de flèches jusqu'à ce qu'il atteigne sa cible. Il est assez difficile de faire des passes à nos coéquipiers, car la quantité de flèches que se prend le ballon ne permet pas vraiment d'adopter une telle stratégie. Il faut garder en tête qu'être derrière le ballon permet d'être le premier à décocher des flèches, ce qui donne un avantage non négligeable sur les adversaires. À trois joueurs, l'option gagnante est d'en répartir deux sur les flancs adverses et de garder le troisième en défense.

La musique est entraînante et s'apprête parfaitement à la dimension e-sport assumée du titre. Pour ce qui est du son, là aussi, pas de fioritures, tout est fait pour que le joueur sache ce qu'il se passe rien qu'en faisant marcher son ouïe. Les graphismes restent dans la même veine, minimalistes et purement fonctionnels, en parvenant toutefois à garder une certaine identité. Mention toute particulière aux effets de particules qui arrivent habilement à mêler esthétisme et sobriété.

Easy to learn, hard to master!





Une seule arène est disponible à l'heure actuelle, c'est maigre, certes, mais rien qui puisse entacher le plaisir de jouer. Et du plaisir, ce jeu en a à revendre, car chaque partie se différencie de la précédente, en amène une autre et donne l'envie de se dépasser. Et ceci est la marque de fabrique des jeux taillés pour la compétition. Si Nock met la barre très haut, il n'est pas non plus exempt de défauts dont le plus important est plutôt lié au genre qu'au jeu lui-même. En effet, il ne s'adresse pas à celles et ceux sujets aux nausées en VR (cinétose). Le fait de pouvoir sauter, sprinter, se retourner de manière frénétique ne va pas trop de pair avec des oreilles internes capricieuses. Sachez qu'aucune option de confort n'est présente actuellement pour atténuer ces soucis, ce qui peut en freiner certains de gré ou de force. Histoire de chipoter un peu, en pleine partie, un appui accidentel sur le bouton de menu gauche sur le joystick affiche le tableau des scores et c'est fort gênant. Il aurait été préférable que les développeurs affectent cette fonction à une combinaison de boutons pour éviter cet inconvénient. Côté multijoueur, il est bien entendu possible de jouer entre amis, mais seulement via un code. En effet, il n'est pas encore possible d'établir une liste d'amis, mais le studio a déclaré que cela devrait bientôt être possible via une future mise à jour.

Nock peut, à terme, rentrer dans la catégorie des jeux indispensables sur Oculus Quest 2 pour ceux qui ont envie de se défouler, de se dépasser, de rire entre amis et qui possèdent déjà dans leur ludothèque de nombreux jeux arborant la mention « confort : Intense ». Il a toutes les qualités pour y entrer, mais pour obtenir cette mention, il lui faut proposer d'autres niveaux et, pourquoi pas, d'autres modes de jeu. En attendant, il est quand même déjà très addictif et le lancer c'est l'adopter. Pour ceux qui hésiteraient à l'acheter à cause de cette satanée cinétose, sachez qu'il est toujours possible de demander un remboursement après moult essais et moins de deux heures de jeu.

Nock étant déjà bien optimisé, nous n'avons pas de profil QGO à vous fournir.

Les plus Un titre véritablement taillé pour l'e-sport...

Un gameplay aux petits oignons !

Un univers sonore et graphique simpliste, mais soigné

Son petit prix

Addictif ! Les moins ...néanmoins déconseillé aux nauséeux

Une seule et unique arène

Le bouton « Tableau des scores » mal choisi

Physiquement éprouvant !