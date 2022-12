Ultimechs : le Rocket League de la VR à base de fulguro-poings lance sa Saison 2 !

Ultimechs - disponible en free-to-play sur Quest Store, PiCO Store et SteamVR - met les joueurs aux commandes de machines ultramodernes conçues pour la vitesse et la puissance. Aux côtés d'un coéquipier, chaque concurrent pilote son mecha à la poursuite d'une énorme super-boule qui ricoche dans l'arène. En utilisant des mouvements rapides pour rester au-dessus de la balle et avoir une longueur d'avance sur les adversaires, la victoire vient avec un poing propulsé, tiré et dirigé vers la super balle, l'envoyant dans le but. La précision, les temps de réaction impeccables et les calculs rapides comme l'éclair qu'exige la victoire ne manqueront pas de tenir les joueurs en haleine.

La compétition s'intensifie avec la deuxième saison d'Ultimechs qui démarre aujourd'hui. La Saison 2 voit l'ajout d'un tout nouveau mode Arcade où les gants reviennent plus rapidement, les temps de recharge sont plus courts et les supercharges plus abondantes que jamais. Les joueurs peuvent également mettre leur XP dans un tout nouvel UltiPass comprenant 75 nouveaux éléments disponibles à débloquer, y compris GauntJet Trails, une toute nouvelle option de personnalisation qui zoome derrière vos poings de fusée à chaque fois qu'ils sont tirés. Voilà de quoi donner encore plus de rythme à un jeu qui n'en manquait déjà pas.

