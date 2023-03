Rocket League : oubliez le luxe, une Golf II GTI (et d'autres nouveautés) débarque avec la Saison 10

Entre les voitures sous licence comme la Batmobile, les sportives comme la Honda Civic Type R et les supercars de la trempe de Lamborghini Countach LPI 800-4, Rocket League nous a habitués aux belles bagnoles. Il va néanmoins lorgner de nouveaux horizons avec sa Saison 10, qui nous permettra de débloquer une Golf II GTI. Il s'agit d'un modèle RLE Tuning, qui sera à gagner en exclusivité via le Rocket Pass Premium et qui devrait faire son effet lors de vos parties.

La Saison 10 introduit sinon la carte Deadeye Canyon (Oasis), un parcours de récompenses gratuit avec de nombreux cosmétiques à glaner et un compteur de temps moyen d'attente pour chaque playlist du moment. Un évènement spécial semble également se profiler pour dans quelques semaines, affaire à suivre.

Perdu il y a bien longtemps, un trésor secret reposait dans les sables mouvants du Deadeye Canyon, préservé des affres du temps... jusqu'à récemment. Des explorateurs stupéfaits sont tombés sur ce sanctuaire préservé, émerveillés devant cette capsule temporelle abritant une faune exotique et des merveilles botaniques. Le cœur du désert semble battre à nouveau, ranimé par un sortilège ancien.

La Saison 10 vous invite à vous mettre au point mort : reposez-vous, détendez-vous et récupérez une multitude d'objets ! Profitez du Rocket Pass en toute sérénité, explorez la nouvelle variante d'arène Oasis, et faites un tour à bord de la légendaire Volkswagen Golf II GTI.

La Saison 10 commence le mercredi 8 mars !

FAITES GRANDIR VOTRE GARAGE AVEC LE ROCKET PASS

Une végétation luxuriante a envahi le désert, et la plus belle plante de cette saison n'est autre que la Volkswagen Golf GTI ! La Golf GTI, un classique intemporel et aimé de tous, est mise à l'honneur dans Rocket League avec une hitbox Octane. La voiture de base est disponible immédiatement dans le Rocket Pass Premium, mais les joueurs parvenant à monter en niveau gagneront également la Volkswagen Golf GTI RLE tuning ! Les deux voitures sont équipées de roues réalistes pour parachever leur style inimitable.

Une fois à l'intérieur de votre nouveau bolide, vous aurez besoin d'objets pour aller avec !

Laissez vos moteurs rugissants au garage, et apaisez vos coéquipiers fatigués avec les bruits de moteur Tranquil et Serenity. Vous préférez nourrir la bête ? Le sticker SpotDot primitif est fait pour vous.

Pour les joueurs souhaitant conserver un équilibre parfait, l'antenne Whip réaliste est centrée à l'arrière de la voiture, et non pas sur le côté comme à l'accoutumée. Canalisez votre énergie dans l'explosion de but Lotus Bloom lors de votre recherche de sérénité, ou laissez une traînée de lucioles derrière vous avec la traînée Glister. Regardez, j'en ai attrapé une !

Avec une grande variété de peintures sur le thème de la terre, des roues colorées et des stickers inspirés par les merveilles de la nature, le Rocket Pass de la Saison 10 vous enverra des ondes positives tout au long de la saison.

UN DIAMANT À L'ÉTAT BRUT

Le Deadeye Canyon n'a pas l'air si mort que ça ces derniers temps. La faune et la flore ont soudainement proliféré, transformant notre désert autrefois aride en une nouvelle arène : le Deadeye Canyon (Oasis) !

Vous entendrez probablement un nouvel air résonner dans la gorge au fil de votre exploration. Il s'agit d'oasis, de zensei ゼンセー, composé à l'origine pour rythmer la bande-annonce de gameplay de la Saison 10 ci-dessus ! Écoutez l'intégralité du morceau en jeu avec Rocket League Radio, ou définissez-le comme hymne de joueur quelques heures après le début de la saison.

DES RÉCOMPENSES SE SUFFISANT À ELLES-MÊMES

Ces nouvelles récompenses de tournoi vous aideront à vous calmer après une partie relevée. Équipez-vous du sticker Scalescore et faufilez-vous sur le chemin du succès, ou profitez d'une pause déjeuner bio avec l'accessoire Ramen Bowl. Cette saison est certes placée sous le signe de la détente, mais ce n'est pas une raison pour rêvasser ! Agrippez-vous à l'antenne Spaceman flottante pour garder l'esprit sur terre quand vos pensées s'égarent.

Vous vous sentez en veine ? Avec les récompenses du Marché Noir de cette saison, notamment avec l'explosion de but Polyhedral à huit faces, vous obtiendrez un résultat critique.

Au lancement de cette nouvelle saison, vos crédits de tournoi de la Saison 9 seront réinitialisés. Les joueurs ayant participé aux tournois compétitifs pendant la Saison 9 recevront une coupe All-Stars en récompense. Les crédits de tournoi restants des joueurs se transformeront en récompense : la plus haute possible basée sur leur rang et leur solde de crédits de tournoi. Cette conversion se fera automatiquement à votre première connexion pendant la Saison 10.

RETOMBER SUR SES PATTES

Il y a quelque temps, nous avons modifié l'affichage du peuplement de la liste de lecture en « bon », « super » ou « incroyable ». Mais la plupart d'entre vous n'ont trouvé ça ni bon, ni super, ni incroyable... Nous sommes donc ravis de vous présenter notre nouveau compteur de temps moyen d'attente, un « compteur de temps d'attente moyen » ! À partir de maintenant, les joueurs pourront voir le temps d'attente estimé avant de trouver leur prochaine partie. Ce chronomètre sera visible depuis l'écran « Recherche de partie » après avoir choisi votre liste de lecture.

Vous ne voyez pas votre compteur ? Dans certaines situations, les temps d'attente estimés peuvent ne pas être disponibles, comme cela peut être le cas lors de la sortie de nouveaux modes à temps limité.

UNDER THE HOOD

Votre série de vidéos préférée sur les coulisses de Rocket League est de retour avec un nouvel épisode ! Vous vous êtes toujours demandé ce qui se passait lors de l'enregistrement des bruits de moteur dans Rocket League ? Vous allez vite le découvrir grâce à notre talentueuse équipe audio chez Psyonix ! L'épisode sort le 9 mars sur la chaîne YouTube officielle de Rocket League !

DES RACINES ET DES AILES (DE VOITURES)

Les pouvoirs régénérateurs de l'oasis semblent se répandre au-delà du Deadeye Canyon. Les garages du monde entier ont signalé un afflux massif de voitures sur des terres autrefois stériles. Hmm. Peut-être que quelques semaines à l'intérieur de la grotte de méditation de Psyonix parviendront à nous éclairer.

Qu'attendez-vous pour trouver votre petit coin de paradis ? La Saison 10 débute le mercredi 8 mars !