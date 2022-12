Rocket League : la Saison 9 entre feu et glace lancée, des comptes limités pour les jeunes aussi

Après une Saison 8 sur le thème du tuning, Rocket League nous offre une Saison 9 basée sur l'opposition entre feu et glace à partir d'aujourd'hui. Elle amène une arène inédite appelée Forbidden Temple, un Rocket Pass avec plein d'éléments cosmétiques enflammés ou gelés, mais aussi un système de compte limité destiné aux jeunes joueurs. Psyonix tease aussi déjà l'arrivée d'évènements spéciaux dénommés Frosty Fest et Neon Nights.

Les nouveautés sont résumées ci-dessous et dans une bande-annonce.

Longtemps endormis par un sceau antique, les dragons de l'arène Forbidden Temple sont enfin sortis de leur torpeur. Reprenant leur éternel combat, ces animaux légendaires ont laissé un précieux trésor composé d'objets élémentaires derrière eux.

À l'occasion de la Saison 9, disponible dès le 7 décembre, dévoilez les secrets d'un Rocket Pass révolu, exhumez le Forbidden Temple (feu et glace) et maîtrisez la puissance de la voiture Emperor !

UN ROCKET PASS ÉLÉMENTAIRE

Tandis que les dragons s'emparent des cieux, l'arène est envahie d'une autre sorte de bête. Né de l'alchimie des éléments, le bolide Emperor débarque dans Rocket League avec quatre versions différentes ! La voiture de base est disponible immédiatement dans le Rocket Pass Premium, et en montant en niveau, vous déverrouillerez sa version améliorée, Emperor II.

Deux éditions spéciales seront également disponibles dans les niveaux pro. Emperor II : gelé apportera de la fraîcheur à vos parties les plus endiablées, tandis que l'Emperor II : brûlé mettra le feu à l'arène. Toutes les versions de l'Emperor bénéficieront du Hitbox Breakout et sont disponibles dans le Rocket Pass Premium.

Après avoir obtenu cette voiture, vous aurez besoin de quelques objets pour la personnaliser ! Les fans du sticker Interstellar seront enchantés par le sticker Constella inspiré des constellations, tandis que la thématique du feu et de la glace se retrouvera dans une édition spéciale de roues. Équipez les roues Piercer: Crystalized pour rafraîchir la compétition, ou laissez-vous tenter par les roues Forerunner: Roasted pour enflammer le terrain.

Vous avez manqué la bannière Dragon en 2017 ? Voici pour vous une nouvelle opportunité de montrer votre âme de dragon avec les bannières de joueurs Ice Drake et Fire Drake.

Si vous vous aventurez dans les niveaux pro du Rocket Pass, vous pouvez aussi obtenir deux nouvelles explosions de but. Affichez votre fièvre enflammée avec l'explosion de but Brimstone du niveau 95, ou déverrouillez l'explosion de but Ice Age au niveau 115 pour jeter un froid sur le terrain. Mais tout ceci n'est que la partie visible de l'iceberg : tout comme l'explosion de but Cosmosis de la Saison 5, ces deux effets s'étendent à toute l'arène, recouvrant le terrain de feu ou de glace à chaque fois que vous marquez !

JOUEZ AVEC LE FEU, BRISEZ LA GLACE

Nous avons enfin découvert pourquoi le Forbidden Temple est finalement si… interdit. Une fois les deux dragons libérés, l'arène, autrefois luxuriante, s'est transformée en un terrain vague recouvert de pergélisol et de lave en fusion. Malgré les dégâts, le Forbidden Temple (feu et glace) semble être le lieu parfait pour un beau match de football !

RÉCOMPENSES DE TOURNOI

Cette saison, les récompenses de tournoi mettent vraiment le feu aux poudres. Laissez une traînée de flammes derrière vous avec la traînée Seared et le turbo Fireball. Mais avant ça, vous aurez besoin de quelque chose à brûler, et l'antenne Oil Can a tout ce qu'il faut en réserve.

Pour les plus chanceux, cette saison, les récompenses du marché noir révèlent toute la férocité de la compétition. Enflammez le terrain avec l'explosion de but Fire Clap, ou misez sur quelque chose de plus monstrueux avec le Skulking Scale, un sticker animé qui associe des effets de cristal brillant et d'écailles de dragon.

LES SECRETS DU TEMPLE

Après la destruction du temple, nous avons découvert plusieurs tomes antiques parmi les décombres. Leur véritable signification doit encore être révélée, mais jusqu'ici, nous avons pu comprendre deux courts messages : Frosty Fest viendra apporter une ambiance très glaciale, tandis que Neon Nights reviendra avec un rythme toujours plus enflammé ! Nos archéologues de chez Psyonix vous tiendront au courant au plus vite.

La fin de la saison signifie également la réinitialisation du solde des crédits de tournoi de la Saison 8. Les joueurs ayant participé aux tournois compétitifs pendant la Saison 8 recevront une coupe All-Stars en récompense. Les crédits de tournoi restants des joueurs se transformeront en récompense : la plus haute possible basée sur leur rang et leur solde de crédits de tournoi. Cette conversion se fera automatiquement à votre première connexion pendant la Saison 9.

FONCTIONNEMENT DES COMPTES LIMITÉS DANS ROCKET LEAGUE

Les joueurs du monde entier recevront une requête unique demandant leur âge lors de leur connexion à Rocket League. Si vous êtes un jeune joueur, votre compte Epic deviendra un compte limité, et vous devrez fournir l'adresse e-mail d'un parent ou tuteur pour entamer le processus d'autorisation parentale.

Avec un compte limité, vous pourrez jouer à Rocket League et profiter des contenus que vous avez achetés ou obtenus par le passé sans aucune restriction. Les paramètres du contrôle parental devront cependant être configurés pour que vous puissiez accéder à certaines fonctionnalités. Une fois que votre parent aura configuré les paramètres du contrôle parental, votre expérience de jeu s'adaptera aux paramètres sélectionnés et votre compte ne sera plus un compte limité.

Pour en savoir plus sur les comptes limités et les changements de fonctionnalités, veuillez consulter notre FAQ sur les comptes limités. Oh, et pensez aussi à vérifier la date d'expiration de votre assurance draconique : la Saison 9 sort aujourd'hui !