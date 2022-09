Rocket League : le free-to-play se met au tuning pour le lancement de sa Saison 8, des Honda Civic Type R à débloquer via le Rocket Pass

Les amateurs de tuning coloré à la Fast & Furious: Tokyo Drift vont être aux anges avec la Saison 8 de Rocket League. Elle a débuté ce mercredi sur l'ensemble des plateformes (près de 3 mois après la Saison 7), permettant en effet de débloquer du contenu rappelant la personnalisation de véhicules en amateur et les courses de rue. Le Rocket Pass permet notamment d'obtenir une Honda Civic Type R et même une Honda Civic Type R-LE améliorée, les premières voitures réelles disponibles via le Rocket Pass Premium, mais aussi un turbo Sprattle ou encore un ensemble EdgeLight.



La Saison 8 est sinon l'occasion de profiter de l'arène Sovereign Heights (une carte Paniers sera ajoutée dans les semaines à venir), et marquera le retour de l'évènement Haunted Hallows.

IL EST TEMPS DE SORTIR AU GRAND AIR

Loin des lumières éblouissantes du Colisée Utopia, le quartier dynamique de Sovereign Heights abrite une scène de football sans égale. Pendant que des équipes de voitures personnalisées s'affrontent pour gagner en notoriété, des garages locaux travaillent de nuit pour créer des circuits colorés et inédits à travers le quartier.

Plongez-vous dans l'arène Sovereign Heights, découvrez un nouveau Rocket Pass et déverrouillez l'emblématique Honda Civic Type R dans la Saison 8 qui commence le 7 septembre !

ROCKET PASS

Inspirée de la célèbre berline, cette Honda Civic Type R est la toute première voiture de la vraie vie à être incluse dans le Rocket Pass Premium ! Cette merveille JDM déboule dans la rue avec une configuration appréciée : la hitbox Octane.

Décorez le terrain avec des objets sur le thème du graffiti comme le turbo Sprattle, l'accessoire Big Cap réactif, et l'explosion de but Savage Spray. Vous voulez vous exprimer ? Canalisez votre feu intérieur avec la bannière de joueur Dumpster Fire, ou optez pour un style de rue à l'ancienne avec le sticker Wrapstar et les roues Franko Fone.

LE PARADIS DU TUNING

Gravissez les niveaux du Rocket Pass et déverrouillez aussi la Honda Civic Type R-LE améliorée. L'ajout d'une meilleure reprise frontale, d'un capot en fibre de carbone et d'ailes arrière donne à ce classique des années 90 un vrai look de course. Les joueurs peuvent également se procurer les roues Honda Civic Type R originales en blanc et rouge pour un style dans la veine des jantes originales.

L'éclairage RVB améliore-t-il réellement la performance ? Les scientifiques affirment que non, mais quelques ingénieurs de la cité vous ont concocté un ensemble premium EdgeLight pour que vous puissiez le tester par vous-même ! Cet effet visuel éclatant enveloppe le bas du châssis de la voiture et sera automatiquement appliqué à l'usage d'une version peinte de la Honda Civic Type R ou de la Honda Civic Type R-LE. Ces versions peintes se trouvent au-delà du niveau 70 dans les niveaux pro du Rocket Pass.

LA VILLE EST EN FEU

Il est temps d'aller au parc ! Proche du célèbre Centered Park, l'arène Sovereign Heights est nichée au sein d'une pelouse artisanale créée par la coop du quartier. Vous apercevrez également l'immeuble PsyNet au bout de la rue, abritant de célèbres bots tels que Wolfman, Roundhouse et Jester.

Une fois que vous aurez gagné la confiance des joueurs de football locaux, vous pourrez tenter votre chance dans des tournois afin de gagner les récompenses de tournoi de la Saison 8. Arpentez les rues avec la bannière de joueur Sk8s et l'accessoire Hibachi qui tourne au charbon pour un max de classe.

Les joueurs chanceux pourraient même découvrir une nouvelle récompense de tournoi du Marché Noir ! Déverrouillez le scintillant sticker Starliner et l'explosion de but Amplitude pour faire votre propre spectacle laser.

RAGOTS DES RUES

La Saison 8 a bien des choses à montrer, mais les rumeurs vont vite dans les hauteurs de Sovereign Heights. Une nouvelle arène Paniers arrive plus tard dans la Saison et promet de secouer la scène des joueurs du coin, et des spéculations sur l'événement Haunted Hallows annuel courent les allées. Restez bien à l'écoute, de nouvelles annonces sont à venir bientôt !