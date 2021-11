Rocket League Sideswipe désormais jouable en France et partout dans le monde en free-to-play

Longtemps attendue par les fans de Rocket League, la version pour mobiles du jeu de football avec des voitures de Psyonix débarque enfin sur iOS et Android. Rocket League Sideswipe propose une vue en 2D avec des matchs en 1v1 ou 2v2, et après un lancement progressif, il est disponible partout.

Les joueurs de France et de Navarre peuvent donc découvrir Rocket League Sideswipe en free-to-play sur l'App Store et le Google Play Store, et vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce de gameplay ci-dessus pour vous faire une idée du résultat final. Pour rappel, la Saison 1 sera lancée dès demain, le 1er décembre 2021, avec un premier Rocket Pass pour débloquer du contenu cosmétique.

Le Rocket League sur consoles et ordinateurs continue en parallèle son petit bonhomme de chemin, avec une Saison 5 sur le thème de l'espace lancée il y a quelques jours seulement. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.