Rocket League : dates et arène, voiture et mode inédits pour la Saison 5 intergalactique

Il va bientôt être l'heure de dire au revoir à la Saison 4 à la thématique western de Rocket League. La Saison 5 du free-to-play aura lieu du 17 novembre au 9 mars 2022, et Psyonix a détaillé ses nouveautés cosmiques, gratuites ou à débloquer au fil des défis au travers d'une bande-annonce.

Elle introduira la nouvelle arène Starbase ARC (Contrecoup), la chanson exclusive Player of Games signée GRIMES, un véhicule nommé Nexus et sa variante Nexus SC à déverrouiller via le Rocket Pass Premium, un mode limité Ricochet Heatseeker et des récompenses en tout genre à glaner. D'ailleurs, le point a été fait sur les bonus qui seront octroyés aux joueurs selon leur classement compétitif dans la Saison 4.



Le compte à rebours de lancement a commencé ! Préparez-vous à décoller dans la nouvelle Saison 5 de Rocket League le 17 novembre. Atteignez de nouveaux sommets dans cette dernière saison comprenant une nouvelle variante d'arène, la saison compétitive, le Rocket Pass et bien plus encore !

La Starbase ARC a été ENVAHIE ! Une force démoniaque a pris le contrôle de l'arène classique et l'a transformée en un nouveau terrain de football, nommé Starbase ARC (Contrecoup). Jetez un œil à la nouvelle arène dans la bande-annonce ci-dessus. Cet extrait inclut une version inédite de la chanson « Player of Games », créée spécialement pour la Saison 5 par l'artiste GRIMES ! Assurez-vous d'écouter la chanson à sa sortie plus tard dans le mois et soyez prêt pour Starbase ARC (Contrecoup), au début de la Saison 5, le 17 novembre.

Avant l'invasion, la Starbase ARC était gardée par l'œil vigilant de son protecteur, nommé Nexus. Cet aspirant s'est fait capturer et s'est transformé en maître de Rocket League. Déverrouillez Nexus dès maintenant, dans le Rocket Pass Premium de la Saison 5 et montez les niveaux afin de déverrouiller sa transformation finale : Nexus SC.

Le Rocket Pass de la Saison 5 déborde d'objets mystiques, tels que la peinture Poussière de l'espace, le sticker animé Hyperspace, qui se transforme en fonction de votre vitesse, et une nouvelle explosion de but prête à prendre le contrôle : Cosmosis. Restez à l'affût de notre bande-annonce complète du Rocket Pass, qui sera diffusée le 16 novembre et vous fera découvrir ces objets (et plus encore) dans toute leur gloire intergalactique.

Le jour suivant le début de la Saison 5, ne manquez pas le MTL apportant une nouvelle touche au mode Heatseeker, grâce à trois nouvelles arènes Rocket Labs : Barricade, Colosse et Sablier. Préparez-vous pour le Ricochet Heatseeker ! Des nouveaux terrains de type Heatseeker avec un gameplay modifié. Ne perdez pas de temps le 18 novembre.

Soyez prêts pour une mise à jour du jeu nécessaire pour le lancement, le 17 novembre à 1 h (heure centrale européenne) (en attente de la certification de la partie première).

RÉCOMPENSES COMPÉTITIVES DE LA SAISON 4 RÉVÉLÉES

Peu après le début de la Saison 5, les récompenses de la saison compétitives seront distribuées ! De nouvelles roues seront offertes en tant que récompenses de la saison compétitive ! Découvrez-les, ainsi que la répartition complète ci-dessous :

Effectuez vos dix matchs de placement pour recevoir un rang, puis atteignez le niveau de récompense saisonnière du rang en question (10 victoires pour chaque classement, en commençant par Bronze).

Bronze I ou supérieur – Saison 4 – roues Bronze

Argent I ou supérieur – Saison 4 – Roues Argent + roues inférieures

Or I ou supérieur – Saison 4 – Roues Or + roues inférieures

Platine I ou supérieur – Saison 4 – Roues Platine + roues inférieures

Diamant I ou supérieur – Saison 4 – Roues Diamant + roues inférieures

Champion I ou supérieur – Saison 4 – Roues Champion + roues inférieures

Grand Champion I – Saison 4 – Roues Grand Champion + roues inférieures

Légende supersonique – Saison 4 – Roues Légende supersonique + roues inférieures

TITRES DE RÉCOMPENSE DE GRAND CHAMPION

Grand Champion en compétitif : « S4 GRAND CHAMPION » écrit en pourpre



Grand Champion en Rumble : « S4 RNG CHAMP » écrit en pourpre



Grand Champion en Paniers : « S4 DUNK MASTER » écrit en pourpre



Grand Champion en Jour de neige : « S4 BLIZZARD WIZARD » écrit en pourpre



Grand Champion en Dropshot : « S4 FLOOR DESTROYER » écrit en pourpre

TITRES DE RÉCOMPENSE DE LÉGENDE SUPERSONIQUE

Légende Supersonique en compétitif : « S4 SUPERSONIC LEGEND » écrit en blanc titane



Légende Supersonique en Rumble : « S4 RNGENIUS » écrit en blanc titane



Légende Supersonique en Paniers : « S4 LEGENDARY BALLER » écrit en blanc titane



Légende Supersonique en Jour de neige : « S4 ICE TITAN » écrit en blanc titane



Légende Supersonique en Dropshot : « S4 TILE ANNIHILATOR » écrit en blanc titane

Le solde de vos crédits de tournois sera réinitialisé à la fin de la Saison 4, comme c'était le cas pour la Saison 3. Les crédits de tournois existants seront convertis en récompenses de Coupe All-Stars. Les joueurs qui ont participé à un tournoi compétitif et qui possèdent entre 0 et 12 000 crédits de tournois recevront une récompense de Coupe All-Stars. Les joueurs qui possèdent plus de 12 000 crédits de tournois recevront des récompenses supplémentaires de Coupe All-Stars en fonction du nombre de crédits qu'ils possèdent. Voir la répartition ci-dessous.

Entre 0 et 12 000 crédits de tournois — 1 récompense de Coupe All-Stars

Entre 12 001 et 24 000 crédits de tournois — 2 récompenses de Coupe All-Stars

Entre 24 001 et 46 000 crédits de tournois — 3 récompenses de Coupe All-Stars

Mettez le turbo en direction de la stratosphère et au-delà dans Rocket League et sa Saison 5 disponible le 17 novembre !