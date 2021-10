Rocket League : un mode spécial et du contenu Batman à débloquer pour l'évènement Haunted Hallows 2021

L'évènement Haunted Hallows est un classique de Rocket League, qui revient à chaque période d'Halloween depuis 2017. Les deux dernières années, il a même permis d'ajouter du contenu Stranger Things puis Ghostbusters, pas étonnant donc de le voir faire son retour autour d'une autre licence entre le 14 et le 1er novembre 2021.

C'est Batman qui sera à l'honneur avec le passage de l'environnement Beckwith Park en version Gotham Night, le mode Gotham City Rumble avec des power-ups modifiés et des objets à l'effigie du Joker, de Harley Quinn, de Poison Ivy ou de Batou lui-même à débloquer via des défis. Le titre de joueur Dark Knight est lui offert pour une simple connexion. Il n'y a pas de nouveaux véhicules à se mettre sous la dent, mais les Batmobile (1989), The Dark Knight's Tumbler et la Batmobile (2016) font leur retour dans la boutique, et restent malheureusement payantes.



Sous licence de Warner Bros. Interactive Entertainment pour le compte de DC, l'une des plus grandes maisons d'édition de comics et de bandes dessinées au monde. Préparez-vous pour un long Halloween avec les défis de l'événement Haunted Hallows. Terminez ces défis et débloquez des objets sur le thème des méchants emblématiques de l'univers de Batman. Regardez la bande-annonce ci-dessus et le diaporama ci-dessous présentant le sticker Joker Dominus et son turbo, le sticker Gotham's Finest Merc, les roues de Harley Quinn et son accessoire, le turbo de Poison Ivy et bien plus encore ! En plus, obtenez gratuitement le titre de joueur Dark Knight comme récompense de connexion.

Batman et ses ennemis prennent aussi le devant dans la scène dans Rumble en le transformant en Gotham City Rumble. Cette nouvelle touche garde le même gameplay de Rumble, mais les power-ups sont maintenant sur le thème de Batman et de ses ennemis. Utilisez vos power-ups et utilisez le gant de boxe de Joker et le marteau de Harley au lieu de la Botte, les vignes de Poison Ivy au lieu du Grappin et bien plus encore. Décrochez une victoire sombre dans Gotham City Rumble tant que c'est disponible comme MTL tout au long de l'événement Haunted Hallows.

L'événement Haunted Hallows de cette année fait une entrée fracassante avec la variante d'arène flambante neuve : le Beckwith Park (Gotham Night). Le Beckwith Park a été infiltré par les méchants les plus notoires de Gotham City. Anticipez la présence de clins d'œil et d'easter eggs éparpillés dans cette toute nouvelle arène limitée dans le temps.

Le retour de Batman dans Rocket League serait incomplet sans son véhicule emblématique, la Batmobile. Les trois versions du véhicule haute technologie du Chevalier Noir, la Batmobile (1989), The Dark Knight's Tumbler et la Batmobile (2016) déboulent à toute vitesse dans la boutique d'objets. Chaque Batmobile possède le nouveau sticker Reel Life, leur conférant leur couleur noire caractéristique des longs-métrages. En plus, célébrez vos buts avec trois explosions de but Bat-Signal ! Ces trois explosions de but enflammées exhibent le Bat-Symbol de trois époques différentes. Obtenez toutes les Batmobiles et les explosions de but dans le Lot Batman Halloween ou achetez chaque véhicule ou objet séparément. Ce qu'inclut chacun d'entre eux :

LOT BATMAN HALLOWEEN (2000 CRÉDITS)

Batmobile (1989)

Sticker Reel Life

The Dark Knight's Tumbler

Sticker Reel Life

Batmobile (2016)

Sticker Reel Life

Explosion de but Batman 1989

Explosion de but The Dark Knight

Explosion de but Batman 2016

LOTS BATMOBILE INDIVIDUELS (INCLUANT UN VÉHICULE, UN STICKER REEL LIFE ET UNE EXPLOSION DE BUT) (800 CRÉDITS CHACUN)

Chaque sticker Reel Life sera disponible pour les propriétaires actuels de la Batmobile moyennant 300 crédits chacun. Les trois explosions de but Bat-Signal seront également disponibles individuellement moyennant 500 crédits chacune.

*Remarque : vous ne pouvez pas personnaliser la Batmobile (1989), The Dark Knight's Tumbler et la Batmobile (2016) avec des objets supplémentaires.

Enfilez votre cape et vos collants et rejoignez Batman au combat lors de l'événement Haunted Hallows de cette année du 14 octobre au 1er novembre. N'oubliez pas de gagner vos récompenses de défi, de lancer des défis dans Gotham City Rumble, de découvrir le Beckwith Park (Gotham Night) et de prendre le volant de la Batmobile dans la boutique d'objets tout au long de l'événement !