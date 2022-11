Rocket League fête la Coupe du Monde avec l'évènement Nike FC Cup, un mode limité et des cosmétiques inspirés des deux Ronaldo

Il n'y a pas que les jeux de football qui vont surfer sur la vague de la Coupe du Monde 2022 ces prochains jours. Ce sera aussi le cas de nombreux jeux en ligne, dont Rocket League (presque un jeu de foot sur le papier), qui prévoit un évènement spécial Nike FC Cup, disponible à partir du 17 novembre, nous invitant à débloquer du contenu autour du célèbre équipementier sportif.

Les festivités débuteront avec des défis pour débloquer des stickers aux couleurs de sélections nationales, un pack d'objet Nike CR7 pour obtenir des éléments cosmétiques inspirés des crampons Mercurial de Cristiano Ronaldo, et une Fan Clash: Nike FC Cup pour s'affronter et remporter des items exclusifs. Ensuite, le 30 novembre, nous aurons droit au mode Nike FC Showdown et de nouveaux objets dans la boutique, inspirés par les Mercurial R9 de l'autre Ronaldo, le brésilien Nazário.

LE FOOTBALL NOUS RASSEMBLERA

Il n'y a jamais eu un sport aussi important que le football au cours de l'histoire. Les nations s'y réunissent avec pertes et fracas, sachant bien qu'une seule équipe pourra obtenir la victoire ultime. Ce même esprit habite Rocket League et maintenant tout le monde pourra goûter un peu au sport le plus populaire sur terre grâce à l'évènement à durée limitée Nike FC Cup !

À partir du 17 novembre, les joueurs pourront remplir des défis en jeu pour déverrouiller des stickers Nike mondiaux ou de fédération pour des dizaines de pays. Le football envahit la boutique d'objets avec de nombreux packs d'objets, dont le Pack Nike CR7 inspiré par les crampons Mercurial de Cristiano Ronaldo. Nous présenterons aussi la Fan Clash: Nike FC Cup, une compétition internationale où les joueurs s'affronteront pour couvrir leur pays de gloire et gagner des récompenses de classement exclusives.

Puis le 30 novembre, nous reviendrons pour la seconde partie de l'évènement avec le mode à temps limité Nike FC Showdown. La boutique d'objets recevra également un second arrivage d'objets, dont le Pack Nike FC 2022.

Ça fait beaucoup de choses à voir, alors ne perdons pas de temps !

1RE SORTIE - 17 NOVEMBRE

Commençons par la boutique d'objets ! Le Pack Nike Next Generation comprend trois stickers inspirés par trois célèbres paires de crampons Nike : Nike Phantom GT - Copper, Nike Tiempo - Copper et Nike Air Zoom Mercurial - Copper. En plus de ces stickers Octane, Fennec et Dominus, les joueurs recevront également leur explosion de but Nike FC 2022. Le pack coûtera 1 100 crédits et chaque objet sera aussi disponible à la vente séparément.

Certaines célébrités créées par le football comptent parmi les plus importantes du monde du sport et vous pourrez désormais arborer le même look que le joueur portugais Cristiano Ronaldo ! Le Pack Nike CR7 comprend le sticker Nike Air Zoom Mercurial - CR7 et la bannière de joueur Nike Air Zoom Mercurial - CR7 assortie, le tout pour 300 crédits.

En plus de ces surprises dans la boutique d'objets, ne ratez pas les récompenses de défis ! Pour déverrouiller plus de 40 stickers du monde entier, il vous faudra relever des défis et vous lancer dans des parties en mode Chaos, Dropshot, Jour de neige et Paniers ! Vous aurez aussi la possibilité de débloquer jusqu'à un Œuf d'or afin de déverrouiller des objets des séries Champions 1 à 4.

Les défis et les objets Nike FC de la boutique d'objets seront disponibles du 17 novembre au 6 décembre.

FAN CLASH: NIKE FC CUP

Le football fédère toutes les nations à travers le monde et la Fan Clash: Nike FC Cup fait de même ! En vous inscrivant et en marquant des points pour votre pays préféré, vous pouvez remporter des récompenses colossales.

ÉTAPE 1 - INSCRIPTION

À partir du 17 novembre inscrivez-vous sur le site Fan Clash: Nike FC Cup. Une fois que vous aurez choisi votre équipe, il sera temps de rêver aux récompenses ! Dès que vous vous connecterez, vous déverrouillerez déjà le titre de joueur « Footy Fanatic ».

ÉTAPE 2 - GAGNER DES POINTS

Après avoir rejoint votre équipe préférée, participez à des matchs Rocket League pour obtenir des points ! Pensez à consulter la page Fan Clash lorsque vous jouez. Vous pourrez suivre la progression de votre équipe sur le classement global.

Chaque but, arrêt ou passe décisive que vous effectuerez au cours de l'évènement ajoutera des points au total global de votre équipe. Les points seront standardisés pour assurer un décompte équitable pour les grands pays comme pour les plus petits. N'oubliez pas que le plus important ce n'est pas le nombre de joueurs, mais leur ténacité !

ÉTAPE 3 - PROFITER DE LA VICTOIRE

Enfin, vous gagnerez des récompenses de classement selon le nombre de points obtenus par votre pays tout au long de la Fan Clash: Nike FC Cup. Les classements les plus hauts obtiendront plus de récompenses, alors faites de votre mieux pour hisser votre pays au sommet ! La Fan Clash: Nike FC Cup durera du 17 novembre à 18h (heure centrale européenne) au 1er décembre à 3h (heure centrale européenne).

RÉCOMPENSES DE CLASSEMENT

1re place : titre de joueur « Nike FC Cup MVP », explosion de but Nike FC 2022 en blanc titane, 1 butin importé

2e - 4e place : explosion de but Nike FC 2022 en blanc titane, 1 butin importé

5e - 8e place : 1 butin importé, 1 butin très rare

9e - 12e place : 2 butins très rares

13e - 16e place : 1 butin très rare, 1 butin rare

17e - 30e place : 2 butins rares

31e - 43e place : 1 butin rare

NIKE FC SHOWDOWN

Bienvenue à la Champions Field (Nike FC) ! Cette arène en rose et bleu abritera le Nike FC Showdown, un mode à temps limité qui accomplira l'impossible : associer voitures et football !

Mais ce n'est pas le même football que celui dont vous avez l'habitude. Dans Showdown, deux équipes s'affronteront avec un ballon Nike et des paramètres de mutateur modifiés, lors de parties intenses en 4c4. Doté d'une vitesse maximale supérieure et d'une faible capacité de rebond, ce nouveau ballon partira en courbe ou fendra les airs en fonction de votre frappe. Ces modifications de paramètres signifient que le ballon restera davantage près du sol et qu'il vous sera plus facile de dribbler avec l'avant de la voiture plutôt qu'avec le capot. Vous pourrez jouer à Nike FC Showdown du 30 novembre au 14 décembre.

2E SORTIE - 30 NOVEMBRE

Les joueurs peuvent s'attendre à une nouvelle vague d'objets Nike dans la boutique d'objets du 30 novembre au 6 décembre. Si vous souhaitez encore plus d'objets iconiques issus du monde du football, obtenez le sticker Octane Nike Mercurial - R9, inspiré par les crampons Mercurial R9 de Ronaldo Nazário en 1998. Vous voulez mettre le paquet ? Le Pack Nike FC renouvelle de fond en comble la mode sportive du futur pour 300 crédits.