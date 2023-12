Rocket Racing introduit son gameplay super fun en vidéo pour le lancement de la Saison 0, la propriété multijeu avec Rocket League expliquée

Depuis le Big Bang, Fortnite est véritablement devenu une plateforme de jeu dans laquelle des expériences encore plus variées que par le passé vont pouvoir naître, partageant toutes le même Passe de combat au sein du Chapitre 5 - Saison 1 : Subversion. Ce jeudi, c'était LEGO Fortnite qui était lancé, un concurrent solide à Minecraft dans le genre bac à sable et survie au sein d'un vaste généré de manière procédurale. Demain, ce sera au tour de Fortnite Festival de venir régaler les amateurs de jeu musical. Pour l'heure, ce sont les accros à la vitesse et à l'asphalte qui peuvent s'en donner à cœur joie dans Rocket Racing. Après sa bande-annonce cinématique diffusée lors des Game Awards, place à sa vidéo de lancement qui sert à introduire son gameplay rappelant forcément celui de Rocket League dans les grandes lignes.

En vous connectant pour la première fois à Rocket Racing, un tutoriel est disponible, permettant de débloquer le châssis Octane dans le cadre des quêtes de découverte tout en apprenant les bases. Accélérer, déraper, sauter par dessus les obstacles et planer, et même sauter sur les parois verticales ou au rouler la tête en bas sont possible dans cette nouvelle expérience bien nerveuse, qui se prend rapidement en mains. Epic Games recommande d'y jouer à la manette, bien que les commandes tactiles sur mobiles, ainsi que le combo clavier et souris soient pris en charge. En revanche, pas d'écran partagé pour le moment.

Pour le moment, c'est une Saison 0 qui a débuté pour roder l'expérience, qui continuera à évoluer sur la durée. Le concept de propriété multijeu est également expliqué, puisque les châssis possédés dans Rocket League et Fortnite sont partagés ! Cette interopérabilité est clairement ce qui s'approche le plus de l'idée du métavers mise en scène dans Ready Player One.

ROUGE, ROUGE, ROUGE, VERT ! INTRODUCTION À ROCKET RACING

Psyonix, le créateur de Rocket League, présente le nouveau jeu de course d'arcade Rocket Racing ! Maîtrisez vos compétences de dérapage, de vol, d'accélération et d'esquive aérienne en parcourant une sélection de pistes en perpétuelle évolution. Participez à des courses en ligne privées ou classées en solo ou avec des amis.

Dans Rocket Racing Saison 0, mettez vos compétences à l'épreuve sur 26 pistes. Évitez les obstacles, prenez des raccourcis et roulez sur les murs pour dépasser vos concurrents. Ce n'est que le début de la course ! De nouveaux modes, pistes, et bien plus sont à venir en 2024 !

EN PISTE POUR LA COURSE : VUE D'ENSEMBLE DE ROCKET RACING

DÉRAPEZ, VOLEZ, ACTIVEZ LE TURBO ET FAITES DES ESQUIVES AÉRIENNES !

Comment conduire une voiture à réaction ? Voici les quatre techniques principales :

Dérapage

Quand un virage serré vous fait face, un dérapage bien maîtrisé peut vous sauver la mise. Heureusement, Rocket Racing a simplifié les dérapages de base : vous n'avez qu'à prendre un virage prononcé ! Le dérapage charge un boost d'accélération, ce qui signifie que plus vous dérapez, plus le boost sera long une fois revenus sur une ligne droite.

Vous arrivez sur une tête d'épingle ? C'est là que le dérapage fusée entre en jeu ! Activez un dérapage fusée en prenant un virage serré ET en maintenant le bouton de dérapage fusée. Ce type de dérapage peut vous donner l'avantage face à vos adversaires en vous permettant de négocier le virage avant eux. Comme pour les dérapages classiques, le dérapage fusée charge le boost d'accélération tout au long de son activation !

Voler

Nous rencontrons tous des obstacles sur la route, mais seule une voiture à réaction vous permet de les survoler. Les routes de Rocket Racing sont parsemées d'obstacles, et si vous en touchez un, votre vitesse se réduira et vos adversaires pourront vous dépasser. Évitez les obstacles en sautant ou en maintenant le bouton de saut pour voler !

Parfois, c'est l'inverse des obstacles qui se produit : il n'y a plus de route du tout. Et parfois, il y a un chemin alternatif. Quelle que soit votre raison de voler, vous pouvez maintenir le bouton de saut pendant une durée limitée avant que la propulsion ne s'arrête. Tentez d'appuyer répétitivement sur le bouton de saut pour voler plus loin, ou rechargez-vous totalement en touchant le sol.

Turbo

Le boost, c'est sympa, mais comment aller encore plus vite ? En activant le turbo ! Toutes les voitures de Rocket Racing ont une jauge de turbo qui contient jusqu'à trois charges. La jauge se remplit au fil du temps et vous pouvez la remplir plus rapidement en dérapant. Utilisez un turbo immédiatement ou économisez les trois charges pour un triple turbo !

Esquive aérienne

En l'air, utilisez une esquive aérienne pour vous agripper aux murs, ou au plafond ! Effectuez une esquive aérienne en indiquant une direction tout en appuyant sur le bouton d'esquive aérienne. Une fois accroché, dérapez et mettez le turbo !

PRENEZ PLACE SUR LA LIGNE DE DÉPART

Maintenant que vous savez tout sur les voitures, il est temps d'aller chercher cette ligne d'arrivée. Mais avant de terminer une course, il faut la commencer ! Apprenez à commencer une course ci-dessous :

Jouez avec votre section !

Voulez-vous jouer seulement avec votre section ? Dans la sélection de piste, ajustez le paramètre de confidentialité sur privé pour disputer des courses non classées contre vos membres de section ! Les courses privées accueillent des sections de 12 membres au maximum.

Affrontez-vous dans des courses publiques !

Montrez à votre serveur qui est le numéro 1 ! En solo ou en section, réglez le paramètre de confidentialité sur public pour jouer à des courses classées contre des adversaires qui ne sont pas dans votre section. Les courses publiques accueillent des sections de quatre membres au maximum.

Choisissez la piste... ou laissez la piste vous choisir !

Les 26 pistes disponibles au lancement peuvent accueillir 12 adversaires. Dans une session non classée, c'est au chef de section de choisir la piste ! Les 26 pistes sont accessibles en non classé, y compris neuf pistes Novice, sept pistes Avancé, et dix pistes Expert. Évaluez la bonne difficulté pour votre section !

Dans une partie classée, c'est la piste qui vous choisit. Plus d'informations sur les parties classées ci-dessous.

GRIMPEZ DANS LES RANGS

La Saison 0 est accompagnée de la Saison 0 classée ! Les saisons de Rocket Racing auront leurs propres saisons classées, ce qui signifie que la Saison 1 classée sortira en même temps que la Saison 1.

Les niveaux de rang

Il y a huit rangs : Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Élite, Champion et Unreal. Les rangs de Bronze à Diamant comportent trois niveaux, alors qu'Élite, Champion et Unreal n'en ont qu'un :

Bronze I

Bronze II

Bronze III

Argent I

Argent II

Argent III

Or I

Or II

Or III

Platine I

Platine II

Platine III

Diamant I

Diamant II

Diamant III

Élite

Champion

Unreal

Gravissez les niveaux du rang Bronze pour atteindre Argent, puis les niveaux du rang Argent pour arriver à Or. Faites la même chose dans Or, Platine et Diamant pour atteindre Élite ! Une fois que vous êtes au rang Élite, prouvez que vous êtes un Champion et terminez par le rang Unreal.

Atteindre le rang Unreal

Une fois le rang Unreal atteint, vous y resterez pour cette saison classée, quelle que soit votre performance dans les courses à venir. Mais cela ne signifie pas que tout est fini quand vous arrivez au rang Unreal ! En atteignant le rang Unreal, vous serez classé mondialement parmi les joueurs de votre rang. Continuez à faire de bonnes performances en classé pour gravir le classement et faire partie des meilleurs joueurs du monde ! Contrôlez votre progression sur le Tableau des scores Unreal.

Le périple des parties classées

Faisons une marche arrière pour aborder le chemin qui mène au rang Unreal. En partie classée, gravissez les rangs pour déverrouiller plus de pistes ! Une fois le rang Diamant atteint, vous aurez accès à toutes les pistes en classé.

Si vous jouez en solo, vous affronterez des adversaires de même rang ou de rang similaire au vôtre. Si vous jouez au sein d'une section, vous affronterez des adversaires de même rang ou de rang similaire au joueur de plus haut rang dans votre section. Vous aurez également accès au même nombre de pistes que le membre au plus haut rang de votre section.

Réinitialisation du rang

Au début d'une nouvelle saison classée, les rangs de tout le monde son réinitialisés pour offrir un nouveau départ à tous les joueurs. Votre rang de départ dépendra de votre rang final lors de la saison précédente. Donnez tout dans la saison en cours pour bien commencer la suivante !

PERSONNALISATION DE VOITURE ET PROPRIÉTÉ MULTIJEU

Partez pour de nouvelles aventures avec vos voitures Rocket League préférées ! Tous les joueurs ont un casier dans Fortnite, et dans la section « Voiture », vous pouvez équiper un véhicule à utiliser dans Rocket Racing.

Une voiture Fortnite est composée de trois types d'objets du casier : châssis, sticker et roues. Si vous possédez les châssis Octane, Cyclone, Jäger 619, ou Lamborghini Huracán STO dans Rocket League, vous les retrouverez dans votre casier Fortnite ! Vous aurez aussi certains des stickers et roues que vous possédez dans Rocket League. Assurez-vous simplement de jouer à Fortnite avec le même compte Epic Games que celui que vous utilisez pour Rocket League.

Mettez les voiles avec Cyclone.

Un châssis et des roues suffisent pour faire une voiture. Tous les joueurs possèdent actuellement les roues Constructeur dans leur casier. Mais que se passe-t-il si vous ne possédez pas les châssis Octane, Cyclone, Jäger 619, ou Lamborghini Huracán STO ?

Pas d'inquiétude : si vous n'avez pas de châssis dans votre casier, vous pouvez vous lancer dans une course Rocket Racing avec un châssis présélectionné. En terminant simplement votre première course Rocket Racing avant le 26 mars 2024 ET, vous déverrouillerez le châssis Octane pour votre casier !

Octane, un véritable classique.

Même si vous ne jouez pas à Rocket League, vous pouvez ajouter encore plus d'articles pour voitures à votre casier.

Les articles pour voitures seront disponibles sous forme de lots dans la boutique Fortnite, à acheter avec des V-Bucks. Les lots Cyclone et Jäger 619 sont disponibles en boutique dès maintenant pour le lancement de Rocket Racing ! Achetez n'importe quel lot dans Fortnite pour avoir son contenu dans Rocket League. Assurez-vous simplement de jouer à Rocket League avec le même compte Epic Games que celui que vous utilisez pour Fortnite.

Filez sur l'autoroute avec style grâce à Jäger 619.

Plus de châssis, de stickers et de roues seront pris en charge par la propriété interjeux à l'avenir, alors venez régulièrement consulter votre casier pour voir ce que vous pourriez avoir reçu de Rocket League ! Les châssis, stickers et roues n'offrent aucun avantage compétitif.

Au fait, il n'y a pas que l'Octane que vous pouvez déverrouiller en jouant à Rocket Racing. En terminant la quête Participer à 10 courses de Rocket Racing, vous déverrouillerez l'accessoire de dos Diesel dorsal, et en terminant la quête Atteindre le rang Or dans Rocket Racing, vous déverrouillerez la tenue Jackie ! Les tenues et les accessoires de dos sont des articles pouvant être utilisés dans d'autres expériences Fortnite. Ces deux quêtes seront disponibles jusqu'au 26 mars 2024.

Rocket Racing n'est pas le seul moyen d'utiliser les voitures dans Fortnite. Dans Fortnite Battle Royale et sur certaines îles de créateurs, vous trouverez des voitures de sport qui se transforment en votre voiture quand vous montez dedans ! Montez dans votre voiture personnalisée et prenez la route avec style.

Fortnite a ses propres objets originaux pour les voitures. Par exemple, le châssis Scorpion du Passe de combat Big Bang ! Bien que le châssis Scorpion ne vienne pas de Rocket League, vous avez peut-être remarqué que vous pouvez l'utiliser dans Rocket League comme pour les châssis Cyclone et Jäger 619 !

Déverrouillez le châssis Scorpion et des stickers dans le Passe de combat Big Bang.

En parlant de nouveautés, le pack Diesel est disponible dans les boutiques de Fortnite et de Rocket League pendant le lancement de Rocket Racing. Et si vous possédez le contenu du pack dans Fortnite, vous y aurez aussi accès dans Rocket League (et inversement) ! Faites chauffer le moteur avec le nouveau châssis Diesel.

Le châssis Diesel est inclus dans le pack Diesel, qui contient également des couleurs alternatives et des stickers.

LA SAISON 0 ET LE FUTUR

La Saison 0 n'est que le début de Rocket Racing ! Des mises à jour palpitantes arrivent, y compris des tableaux des scores de course de vitesse, d'autres options de personnalisation, des pistes faites par des créateurs, et la Saison 1 qui arrive début 2024. Prenez de l'avance dans la Saison 0 et soyez paré pour le tableau des scores !