Rocket Racing fait chauffer l'asphalte des nouveaux circuits de l'Enfer balnéaire, le Cybertruck d'Elon Musk débarque en jeu

Si du côté du Battle Royale de Fortnite, les nouveautés se succèdent, avec dernièrement l'évènement Voiles maudites en collaboration avec Pirates des Caraïbes, Rocket Racing a lui bien du mal à se renouveler et intéresser les joueurs. Avec le lancement en avril dernier de la Virée Néon, Psyonix a mis de côté l'idée de réellement proposer des saisons et de plutôt concevoir des pistes sur une même thématique, sans que cela n'empêche l'ajout de circuits n'ayant rien à voir avec. Et sans véritable nouveauté de gameplay les accompagnant, il y a tout de même de quoi être lassé. Si la collaboration avec Metallica va encore rester disponible pendant quelques semaines, la mise à jour 30.30 sonne le top départ d'Enfer balnéaire, ayant pour thème une île tropicale avec des ruines et un volcan. Selon la roadmap en fuite, nous aurions déjà dû en profiter depuis juin et ce jusqu'en septembre, mais tout a été décalé d'un mois. Pour le moment, selon les dataminers, nous avons donc jusqu'au 1er octobre 2024 pour gravir les rangs en Classé. Bonne nouvelle, un mode Décontracté a enfin été ajouté pour juste s'amuser, ce qui ne devrait pas changer grand-chose au final. Pour le reste, rien de bien nouveau, autant dire que seuls les joueurs déjà intéressés vont continuer à peupler les serveurs.

Vous trouverez ci-dessous les détails d'Enfer balnéaire, ainsi que la bande-annonce du Tesla Cybertruck, puisqu'Epic Games a ajouté cette voiture à l'apparence peu conventionnelle... Pour l'obtenir, il va falloir compléter les quêtes Road trip estival d'ici le 6 août.

C'est peut-être la ligne d'arrivée pour Virée Néon, mais la température grimpe sur le circuit avec Enfer balnéaire ! Essayez de ne pas finir carbonisé au moment de foncer tout feu tout flammes sur de nouvelles pistes telles qu'Obsidienne ou l'Île du crâne. Vous préférez quand la compétition est un peu plus… détendue ? Embrayez sur le mode Décontracté pour être plus à l'aise dans la fournaise ! EMBRASEZ DE NOUVELLES PISTES ! Préparez-vous pour une éruption de pistes inédites ! Découvrez l'atmosphère suffocante d'Enfer balnéaire au détour de cinq nouvelles pistes créées par Epic : Obsidienne - Les artères de ce monde ardent forment des passages cylindriques. (Difficulté : Novice. Piste déverrouillée en Racing classé au rang Bronze I.)

4 stickers Lockjaw (Flammes, Éclair, Bandes, Ailes) ;

La tenue Flambeau (avec une version Fortnite et une version LEGO utilisable dans les expériences Fortnite prenant en charge les versions LEGO) ;

Le pack de quêtes Lockjaw* - Accomplissez des quêtes dans Rocket Racing pour obtenir :

Roues Lockjaw buggy (comprend 12 couleurs) ;



Roues Lockjaw Sport ;



3 stickers Lockjaw (Black-out, Canicule et Oasis) ;



Style course pour la tenue de Flambeau. *Les quêtes seront accomplies automatiquement autour du 25 juillet 2025. Tous les composants de voiture du pack de quêtes de démarrage Lockjaw (y compris ceux débloqués par des quêtes) sont éligibles à la propriété interjeux avec Rocket League ! AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS MODIFICATIONS ET AJOUTS Général En cas de plongeon, les propulseurs appliqueront désormais une force vers le haut d'au moins 30 % au moment d'être utilisés.

Les quêtes hebdomadaires Enfer balnéaire ont été ajoutées ! Récompenses de la partie classée Avec le lancement d'une nouvelle période classée, des récompenses exclusives s'offrent à vous !

À mesure que vous monterez en rang, vous obtiendrez le turbo Bang supersonique, la traînée Bang supersonique et un élément doré... CORRECTIONS DE BUGS En mode Contre-la-montre, l'apparence du véhicule fantôme a été corrigée.

En mode Contre-la-montre, un problème a été corrigé où les joueurs apparaissaient sous la piste dans Triplicité ou Autoroute à risque.

Un problème a été corrigé qui entraînait l'absence du turbo normal dans le casier lorsque vous vous connectiez à l'aide d'un compte Epic non utilisé avec Rocket League.

L'apparence des propulseurs latéraux a été corrigée pour les deux châssis de la Nissan Fairlady Z.

La couleur du châssis de l'Imperator DT5 a été corrigée.

L'apparence du châssis de la Backfire, des roues de la Nissan Z Performance, du turbo polygonal et de la traînée Discotheque a été corrigée lorsque vous les visualisez dans votre casier.

Faites appel à des amis et partez en road trip estival en passant par chaque jeu ! Vous souhaitez connaître la récompense qui vous attend à la fin du road trip estival de Fortnite ? Il s'agit du pack Tesla Cybertruck et du sticker Road trip estival exclusif Baja Hors-piste ! Faites vos bagages ! Road trip estival se déroule du 23 juillet à 15h00 jusqu'à la mise à jour 30.40, le 6 août ! RASSEMBLEZ L'ÉQUIPE ET OBTENEZ LE TESLA CYBERTRUCK DANS FORTNITE Tous les jours du 23 juillet au 31 juillet, une nouvelle quête du Road trip estival sera disponible. Vous pourrez l'accomplir en solo ou avec vos amis. Vous avez jusqu'au 6 août pour accomplir les neuf quêtes. Pas de panique si vous loupez les premiers jours ! Les quêtes alternent entre : Obtenir une quantité d'EXP (en solo ou en groupe) sur les îles conçues par des créateurs ;

Obtenir une certaine quantité d'EXP avec votre groupe dans Fortnite Battle Royale (comprend le Battle royale classique, Zéro construction, Foire d'empoigne et Recharge), LEGO Fortnite, Rocket Racing ou Fortnite Festival. Choisissez le plus de destinations possible pour votre road trip. À vous de choisir les îles conçues par les créateurs que vous souhaitez visiter. Le revêtement Camouflage infernal et l'accessoire de dos Symbole solaire sont certaines des récompenses supplémentaires de Road trip estival. Plus vous accomplissez de quêtes de Road trip estival, plus vous et votre groupe obtiendrez de récompenses dans Fortnite ! Par exemple, en accomplissant 3 quêtes, vous obtenez le revêtement Camouflage infernal, en accomplissant 6 quêtes, vous obtenez l'accessoire de dos Symbole solaire, en accomplissant 9 quêtes, vous obtenez le pack Tesla Cybertruck. Ce pack a été conçu pour les aventures futuristes ! (En accomplissant 9 quêtes, vous obtenez également le Turbo Mode bestial du Cybertruck.) D'autres récompenses de quêtes comprennent des aérosols du Road trip estival. Tut tut la nitro ! PACK TESLA CYBERTRUCK Vous avez les clés du pack, mais que contient-il ? Le Pack Tesla Cybertruck comprend : Le châssis Tesla Cybertruck (équipez-le pour en faire un SUV !) ;

Sticker Cyber-camouflage Cybertruck ;

Sticker Noir mat Cybertruck ;

Sticker Acier inoxydable Cybertruck ;

Sticker OMG Cybertruck ;

Roues Cyber. Tous les éléments du Pack Tesla Cybertruck, ainsi que le Turbo Mode bestial, sont éligibles à la propriété multijeu avec Rocket League. Vous pouvez également déverrouiller le pack et le turbo grâce au Road trip estival de Rocket League ! En accomplissant le Road trip estival (dans Fortnite ou Rocket League), vous obtiendrez le sticker spécial Baja Hors-piste pour votre Cybertruck. Le Pack Tesla Cybertruck et le Turbo Mode bestial ne sont pas exclusifs au Road trip estival de Fortnite ou de Rocket League. Ces objets cosmétiques seront disponibles dans la boutique d'objets à partir du 6 août, date de la mise à jour 30.40. Cependant, le sticker Baja Hors-piste est bien exclusif au Road trip estival de Fortnite ou de Rocket League. Toutes les autres récompenses des quêtes du Road trip estival de Fortnite (le revêtement, l'accessoire de dos, les aérosols et la piste musicale Holiday de Green Day) pourraient être proposées à l'achat dans la boutique d'objets de Fortnite à une date ultérieure.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.